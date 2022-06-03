"У меня очень плохое предчувствие". Маск ждет падения экономики и сокращает 10-ю часть штата Tesla

Акции Tesla 2 июня упали почти на 5% на торгах в США и на 3,6% в Европе Фото: ЕРА

В письме Маск дает распоряжение остановить прием новых сотрудников по всему миру. За два дня до этого он приказал всем работникам вернуться в офисы с дистанционной работы.

"Каждый в Tesla должен проводить в офисе не менее 40 часов в неделю. Если вы не явитесь, мы будем считать, что вы подали в отставку", – написал он во вторник также в электронном письме.

По данным, на которые ссылается Reuters, в конце 2021 года в Tesla работало около 100 тыс. человек.

Самый богатый человек в мире по версии Forbes, не стал уточнять причины своего "суперплохого предчувствия" по поводу экономических перспектив. Акции Tesla на этом фоне 2 июня упали почти на 5% на рыночных торгах в США и на 3,6% в Европе.

Агентство отмечает, что в последние недели Маск неоднократно упоминал, что ждет экономического кризиса. Выступая на конференции в середине мая в Майами-Бич, он сказал, что "мы, вероятно, находимся в рецессии и эта рецессия будет только ухудшаться".