Маск приостановил покупку Twitter. Эксперты считают, что бизнесмен пытается “сбить” цену компании

Маск заявил, что покупка Twitter приостановлена до подтверждения количества фейковых аккаунтов в соцсети Фото: EPA

"Сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании подробностей, подтверждающих расчеты, согласно которым фальшивые аккаунты действительно составляют менее 5% пользователей", – сказал Маск.

Он присоединил к сообщению ссылку на новость Reuters 10-дневной давности. Тогда Twitter заявил, что цифры приблизительные и могут быть как меньше, так и больше.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

Агентство отмечает, что число ботов в соцсети остается на одном уровне последние несколько лет. Аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер считает, что заявление Маска о проверке "вполне может быть частью стратегии по снижению оговоренной ранее цены".

С момента объявления о заключении сделки 25 апреля акции технологических компаний упали в цене на фоне опасений инвесторов по поводу инфляции и потенциального экономического кризиса, подчеркивает Reuters. Акции Twitter также подешевели на 16%, с $54,20 до $38,06 за штуку.

Это падение, считают аналитики, подтолкнет Маска к снижению стоимости компании или отмене сделки.