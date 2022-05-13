Маск приостановил покупку Twitter. Эксперты считают, что бизнесмен пытается “сбить” цену компании

"Сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании подробностей, подтверждающих расчеты, согласно которым фальшивые аккаунты действительно составляют менее 5% пользователей", – сказал Маск.
Он присоединил к сообщению ссылку на новость Reuters 10-дневной давности. Тогда Twitter заявил, что цифры приблизительные и могут быть как меньше, так и больше.
Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022
Агентство отмечает, что число ботов в соцсети остается на одном уровне последние несколько лет. Аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер считает, что заявление Маска о проверке "вполне может быть частью стратегии по снижению оговоренной ранее цены".
С момента объявления о заключении сделки 25 апреля акции технологических компаний упали в цене на фоне опасений инвесторов по поводу инфляции и потенциального экономического кризиса, подчеркивает Reuters. Акции Twitter также подешевели на 16%, с $54,20 до $38,06 за штуку.
Это падение, считают аналитики, подтолкнет Маска к снижению стоимости компании или отмене сделки.
4 апреля агентство Bloomberg написало, что Маск купил 9,2% акций Twitter и стал крупнейшим акционером компании. После того, как данные о покупке были раскрыты в отчете регулирующих органов, акции компании выросли на 27%.
14 апреля бизнесмен сделал предложение полностью купить соцсеть Twitter, так как, по его мнению, компания нуждается в преобразовании. Он предложил за 100% акций Twitter цену $43,4 млрд.
25 апреля Маск написал, что заключил сделку о покупке Twitter Inc и компания приняла его "лучшее и окончательное предложение" в $44 млрд.