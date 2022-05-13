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Маск приостановил покупку Twitter. Эксперты считают, что бизнесмен пытается “сбить” цену компании

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Маск заявил, что покупка Twitter приостановлена до подтверждения количества фейковых аккаунтов в соцсети
Маск заявил, что покупка Twitter приостановлена до подтверждения количества фейковых аккаунтов в соцсети
Фото: EPA

Американский предприниматель Илон Маск приостановил покупку Twitter. 13 мая он сообщил об этом в Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. Эксперты считают, что таким образом бизнесмен играет на понижение цены компании, пишет Reutеrs.

"Сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании подробностей, подтверждающих расчеты, согласно которым фальшивые аккаунты действительно составляют менее 5% пользователей", – сказал Маск.

Он присоединил к сообщению ссылку на новость Reuters 10-дневной давности. Тогда Twitter заявил, что цифры приблизительные и могут быть как меньше, так и больше. 

Агентство отмечает, что число ботов в соцсети остается на одном уровне последние несколько лет. Аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер считает, что заявление Маска о проверке "вполне может быть частью стратегии по снижению оговоренной ранее цены".

С момента объявления о заключении сделки 25 апреля акции технологических компаний упали в цене на фоне опасений инвесторов по поводу инфляции и потенциального экономического кризиса, подчеркивает Reuters. Акции Twitter также подешевели на 16%, с $54,20 до $38,06 за штуку.

Это падение, считают аналитики, подтолкнет Маска к снижению стоимости компании или отмене сделки.

Контекст:

4 апреля агентство Bloomberg написало, что Маск купил 9,2% акций Twitter и стал крупнейшим акционером компании. После того, как данные о покупке были раскрыты в отчете регулирующих органов, акции компании выросли на 27%.

14 апреля бизнесмен сделал предложение полностью купить соцсеть Twitter, так как, по его мнению, компания нуждается в преобразовании. Он предложил за 100% акций Twitter цену $43,4 млрд.

25 апреля Маск написал, что заключил сделку о покупке Twitter Inc и компания приняла его "лучшее и окончательное предложение" в $44 млрд.

Теги: социальные сети, Twitter, акции, Илон Маск, сделка
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