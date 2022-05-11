Маск заявил, что отменит бан Трампа в Twitter

Решение соцсети ввести пожизненный бан для Трампа Маск назвал "морально плохим и в высшей степени глупым".

"Я бы отменил постоянный запрет. Очевидно, что у меня пока нет Twitter, так что это не то, что обязательно произойдет", – добавил он.

Миллиардер уверен, что бан Трампа в Twitter не лишил экс-президента США голоса, а только усилил его позиции среди правых. Именно потому, он считает такое решение глупым.