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Маск заявил, что отменит бан Трампа в Twitter

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9 января 2021 года соцсеть Twitter навсегда забанила аккаунт Трампа
9 января 2021 года соцсеть Twitter навсегда забанила аккаунт Трампа
Фото: EPA

Американский предприниматель Илон Маск, заключивший сделку по покупке соцсети Twitter, хочет разбанить бывшего президента США Дональда Трампа и разрешить ему вернуться в социальную сеть. Об этом Маск сказал 10 мая на конференции Financial Times.

Решение соцсети ввести пожизненный бан для Трампа Маск назвал "морально плохим и в высшей степени глупым".

"Я бы отменил постоянный запрет. Очевидно, что у меня пока нет Twitter, так что это не то, что обязательно произойдет", – добавил он.

Миллиардер уверен, что бан Трампа в Twitter не лишил экс-президента США голоса, а только усилил его позиции среди правых. Именно потому, он считает такое решение глупым.

Контекст:

9 января 2021 года соцсеть Twitter навсегда забанила аккаунт Трампа, где было 88 млн подписчиков. 

Это произошло после того, как Трамп 6 января 2021 года на митинге перед Белым домом призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

В феврале этого года Трамп запустил собственную соцсеть Truth Social.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Twitter, Дональд Трамп, соцсети, Илон Маск
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