Маск заявил, что отменит бан Трампа в Twitter

Решение соцсети ввести пожизненный бан для Трампа Маск назвал "морально плохим и в высшей степени глупым".
"Я бы отменил постоянный запрет. Очевидно, что у меня пока нет Twitter, так что это не то, что обязательно произойдет", – добавил он.
Миллиардер уверен, что бан Трампа в Twitter не лишил экс-президента США голоса, а только усилил его позиции среди правых. Именно потому, он считает такое решение глупым.
9 января 2021 года соцсеть Twitter навсегда забанила аккаунт Трампа, где было 88 млн подписчиков.
Это произошло после того, как Трамп 6 января 2021 года на митинге перед Белым домом призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.
В феврале этого года Трамп запустил собственную соцсеть Truth Social.