Трамп запустил свою новую соцсеть

Приложение было доступно для загрузки незадолго до полуночи по восточноевропейскому времени и автоматически загружалось на устройства Apple, принадлежащие пользователям, оформившим предварительный заказ на него.
Некоторые пользователи сообщали либо о проблемах с регистрацией учетной записи, либо о том, что были добавлены в список ожидания с сообщением: "Из-за большого спроса мы поместили вас в наш список ожидания"
9 января 2021 года соцсеть Twitter навсегда забанила аккаунт Трампа, где было 88 млн подписчиков. Также были временно заблокированы страницы американского президента в Facebook и Instagram (сейчас они восстановлены).
13 января Трампа временно забанили на видеохостинге YouTube. Сейчас аккаунт доступен, но последнее видео там было загружено 12 января.
Все это произошло после того, как Трамп 6 января 2021 года на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.