Трамп запустил свою новую соцсеть

Трампа заблокировали в большинстве соцсетей в прошлом году Фото: EPA

Приложение было доступно для загрузки незадолго до полуночи по восточноевропейскому времени и автоматически загружалось на устройства Apple, принадлежащие пользователям, оформившим предварительный заказ на него.

Некоторые пользователи сообщали либо о проблемах с регистрацией учетной записи, либо о том, что были добавлены в список ожидания с сообщением: "Из-за большого спроса мы поместили вас в наш список ожидания"