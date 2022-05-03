Веселился и гримасничал. Илон Маск появился на балу Met Gala 2022 в компании своей матери, модели Мэй Маск. Фото

Во время фотосессии Илон Маск веселился и гримасничал, в то время как Мэй Маск пыталась удержать его за руку, не скрывая смеха.
Издание The New Yurk Times отмечает, что в последний раз Маск появлялся на балу Met Gala в 2018 году. Тогда его спутницей была канадская певица Граймс, с которой он расстался осенью 2021 года. Мать Маска дебютировала на Met Gala в 2016 году.
Met Gala – благотворительное мероприятие, которое предшествует открытию ежегодной модной выставки Института костюма. В 2020 году бал был отменен из-за пандемии коронавируса.