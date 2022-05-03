Веселился и гримасничал. Илон Маск появился на балу Met Gala 2022 в компании своей матери, модели Мэй Маск. Фото

В последний раз сын Мэй Маск Илон Маск появлялся на балу Met Gala в 2018 году Фото: ЕРА

Во время фотосессии Илон Маск веселился и гримасничал, в то время как Мэй Маск пыталась удержать его за руку, не скрывая смеха.

Издание The New Yurk Times отмечает, что в последний раз Маск появлялся на балу Met Gala в 2018 году. Тогда его спутницей была канадская певица Граймс, с которой он расстался осенью 2021 года. Мать Маска дебютировала на Met Gala в 2016 году.

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