Мать Илона Маска снялась в вышиванке от украинского дизайнера. Видео

Маск дополнила пост хештегами #StandByUkrain и #SupportUkrainianDesigners.

Контекст:

Мэй Маск родилась в 1948 году в Канаде. В качестве модели она снималась в рекламе Target, Virgin America и Clinique, а также исполнила роль в клипе американской певицы Бейонсе Haunted. В настоящее время Маск работает диетологом, читая лекции о здоровом питании.



Она мать троих детей, самым известным из которых стал изобретатель Илон Маск.

Мэй Маск выступила против нападения РФ на Украину. Модель и до войны поддерживала украинских дизайнеров. В 2021 году она посещала Киев.