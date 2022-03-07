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08 марта, 2022
 
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"Вы победите". Мать Илона Маска записала видеообращение, в котором восхитилась храбростью украинского народа

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Мэй Маск: Мы надеемся, это скоро закончится
Мэй Маск: Мы надеемся, это скоро закончится
Фото: EPA

Мать основателя американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, модель и писательница Мэй Маск 5 марта в Instagram записала видеообращение для народа Украины, в котором восхитилась его храбростью.

В кадре Мэй Маск позировала в платье-вышиванке украинского дизайнера Юлии Магдыч на фоне флага Украины.

"Мир наблюдает за происходящим. Мы очень расстроены, это трагедия. Но мы поражены вашей храбростью. И будем дальше поддерживать вас как только можем. Вы пытаетесь сохранить свою свободу. Вы смелые, вы победите. Я также хочу поблагодарить россиян, которые выходят на митинги. Мы надеемся, это скоро закончится. Мы будем продолжать говорить: "Остановите войну. Просто остановите войну", – сказала она в ролике.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 6 марта составили более 11 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также 285 танков, 985 ББМ, 109 артиллерийских систем, 50 РСЗО, 21 единица средств ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов, 447 автомобилей, два легких скоростных катера, 60 цистерн с топливом и четыре оперативно-тактических беспилотника.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Теги: агрессия, вторжение, SpaceX, Tesla, украинец, платье, трагедия, модель, Мэй Маск
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