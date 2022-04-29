Маск продал акций Tesla на сумму около $4 млрд

Согласно документам, основная часть продаж была совершена во вторник, 26 апреля. В тот день акции Tesla упали на 12%, но в среду выросли менее чем на один процентный пункт.

Всего за два дня Маск продал 4,4 млн бумаг компании.

Когда эти сделки стали известны, Маск написал в Twitter, что дальнейшая продажа акций не планируется.

No further TSLA sales planned after today — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2022