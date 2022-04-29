Маск продал акций Tesla на сумму около $4 млрд

Согласно документам, основная часть продаж была совершена во вторник, 26 апреля. В тот день акции Tesla упали на 12%, но в среду выросли менее чем на один процентный пункт.
Всего за два дня Маск продал 4,4 млн бумаг компании.
Когда эти сделки стали известны, Маск написал в Twitter, что дальнейшая продажа акций не планируется.
No further TSLA sales planned after today— Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2022
4 апреля агентство Bloomberg написало, что Маск купил 9,2% акций Twitter и стал крупнейшим акционером компании. После того как данные о покупке были раскрыты в отчете регулирующих органов, акции компании выросли на 27%.
14 апреля бизнесмен сделал предложение купить соцсеть Twitter, так как, по его мнению, компания нуждается в преобразовании. Он предложил купить 100% акций Twitter по цене $54,20 за акцию наличными, то есть за $43,4 млрд.
25 апреля Маск официально заключил сделку о покупке Twitter Inc. за $44 млрд.