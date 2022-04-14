Маск хочет купить Twitter за $43 млрд, чтобы "преобразовать в частную компанию"

"Сделал предложение", – написал он и прикрепил ссылку на соответствующее письмо в Комиссию США по ценным бумагам.

I made an offer https://t.co/VvreuPMeLu — Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022

"Я инвестировал в Twitter, так как верю в его потенциал стать платформой для свободы слова во всем мире, и я считаю, что свобода слова является общественным императивом для действующей демократии. Однако после того, как я сделал свои инвестиции, я теперь понимаю, что компания не будет ни процветать, ни служить этому общественному императиву в его нынешнем виде. Twitter необходимо преобразовать в частную компанию", – говорится в письме Маска.

Он предложил купить 100% акций Twitter по цене $54,20 за акцию наличными, то есть за $43,4 млрд.

В Twitter подтвердили, что получили письмо. Совет директоров Twitter рассмотрит предложение, чтобы "определить порядок действий, который, по его мнению, отвечает интересам компании и всех акционеров".