Маск хочет купить Twitter за $43 млрд, чтобы "преобразовать в частную компанию"

"Сделал предложение", – написал он и прикрепил ссылку на соответствующее письмо в Комиссию США по ценным бумагам.
I made an offer https://t.co/VvreuPMeLu— Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022
"Я инвестировал в Twitter, так как верю в его потенциал стать платформой для свободы слова во всем мире, и я считаю, что свобода слова является общественным императивом для действующей демократии. Однако после того, как я сделал свои инвестиции, я теперь понимаю, что компания не будет ни процветать, ни служить этому общественному императиву в его нынешнем виде. Twitter необходимо преобразовать в частную компанию", – говорится в письме Маска.
Он предложил купить 100% акций Twitter по цене $54,20 за акцию наличными, то есть за $43,4 млрд.
В Twitter подтвердили, что получили письмо. Совет директоров Twitter рассмотрит предложение, чтобы "определить порядок действий, который, по его мнению, отвечает интересам компании и всех акционеров".
4 апреля агентство Bloomberg написало, что Маск купил 9,2% акций Twitter и стал крупнейшим акционером компании. После того как данные о покупке были раскрыты в отчете регулирующих органов, акции компании выросли на 27%.
11 апреля стало известно, что он отказался входить в совет директоров компании.