Илон Маск решил не входить в совет директоров Twitter, хотя является крупнейшим акционером

"Во вторник мы объявили, что Илон будет назначен в совет директоров при условии проверки его биографических данных и официального принятия. Назначение Илона в совет должно было вступить в силу 9 апреля, но в то же утро Илон сообщил, что не будет входить в совет", – написал Агравал.

Он добавил, что Twitter всегда ценит вклад своих акционеров независимо от того, входят они в совет директоров или нет. И отметил, что Маск является крупнейшим акционером компании и она будет всегда оставаться открытой для его предложений.

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk — Parag Agrawal (@paraga) April 11, 2022