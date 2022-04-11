Илон Маск решил не входить в совет директоров Twitter, хотя является крупнейшим акционером

"Во вторник мы объявили, что Илон будет назначен в совет директоров при условии проверки его биографических данных и официального принятия. Назначение Илона в совет должно было вступить в силу 9 апреля, но в то же утро Илон сообщил, что не будет входить в совет", – написал Агравал.
Он добавил, что Twitter всегда ценит вклад своих акционеров независимо от того, входят они в совет директоров или нет. И отметил, что Маск является крупнейшим акционером компании и она будет всегда оставаться открытой для его предложений.
Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk— Parag Agrawal (@paraga) April 11, 2022
4 апреля агентство Bloomberg написало, что Маск купил 9,2% акций Twitter. После того как данные о покупке были раскрыты в отчете регулирующих органов, акции компании выросли на 27%.