Маск презентовал межпланетный корабль SpaceX Starship и заявил, что его первый орбитальный полет состоится в 2022 году

Запуск Starship с грузом на Марс предварительно намечен в 2022 году Скриншот: SpaceX / Youtube

"Думаю, что мы получим одобрение регулирующих органов и подготовим оборудование примерно в одинаковое время", – сказал Маск, выступая перед аудиторией.

Он отметил, что если управление потребует проведения новых экспертиз, это может привести к задержке запуска Starship на долгие месяцы, так как полеты будут перенесены в Космический центр Кеннеди во Флориде, где строится еще одна стартовая площадка для Starship.

Во время презентации бизнесмен рассказал об инженерных особенностях ракетного двигателя и показал анимационный ролик о миссии звездолета с экипажем на Марс.

Маск утверждает, что Starship будет способен доставлять людей на Луну и Марс. Американское космическое агентство NASA уже заключило контракт с компанией SpaceX по использованию версии Starship для полета астронавтов на Луну.

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Видео: SpaceX / YouТube