SpaceX запустила на орбиту американский спутник-шпион

Двухступенчатая ракета Falcon 9 со спутником NROL-87 стартовала с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Чуть более восьми минут спустя первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю для точного приземления. Тем временем разгонный блок продолжал доставлять NROL-87 на орбиту.

Точно неизвестно, что будет делать спутник-шпион: его деятельность и инструменты засекречены, как и у большинства космических кораблей NRO. По этой же причине по запросу NRO SpaceX завершила веб-трансляцию запуска сразу после приземления первой ступени.

NROL-87 – первый спутник Национального разведывательного управления, запущенный в этом году. Ведомство впервые воспользовалось услугами компании SpaceX в рамках контракта по космическим запускам стоимостью $316 млн, подписанного в 2020 году.

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