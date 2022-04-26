Илон Маск купил Twitter за $44 млрд

Маск в Twitter 25 апреля написал: "Я надеюсь, что даже самые злейшие мои критики останутся в Twitter, потому что это и есть свобода слова".
I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022
"Свобода слова — это основа функционирующей демократии, а Twitter — это городская цифровая площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества. Я также хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, дополнив продукт новыми функциями, сделав алгоритмы открытыми для повышения доверия, победив спам-ботов и аутентифицируя всех людей. Твиттер обладает огромным потенциалом — я с нетерпением жду совместной работы с компанией и сообществом пользователей, чтобы раскрыть его", – заявил новый владелец компании.
* ♥ * Yesss!!! ♥ * pic.twitter.com/0T9HzUHuh6— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022
4 апреля агентство Bloomberg написало, что Маск купил 9,2% акций Twitter и стал крупнейшим акционером компании. После того, как данные о покупке были раскрыты в отчете регулирующих органов, акции компании выросли на 27%.
14 апреля бизнесмен сделал предложение купить соцсеть Twitter, так как, по его мнению, компания нуждается в преобразовании. Он предложил купить 100% акций Twitter по цене $54,20 за акцию наличными, то есть за $43,4 млрд.