Twitter запустил защитный план, затрудняющий для Маска покупку компании

План позволяет акционерам покупать дополнительные корпоративные акции со скидкой в случае приобретения любой организацией или физлицом более 15% ценных бумаг Twitter без одобрения сделки советом директоров.

В релизе подчеркивают, что план снизит вероятность того, что кто-то получит контроль над Twitter путем накопления на открытом рынке "без выплаты всем акционерам соответствующей надбавки за контроль или без предоставления совету директоров достаточного времени для оценки и принятия мер в наилучших интересах акционеров".

План действует до 14 апреля 2023 года.

Контекст:

4 апреля агентство Bloomberg написало, что Маск купил 9,2% акций Twitter и стал крупнейшим акционером компании. После того, как данные о покупке были раскрыты в отчете регулирующих органов, акции компании выросли на 27%.

14 апреля бизнесмен сделал предложение купить соцсеть Twitter, так как, по его мнению, компания нуждается в преобразовании. Он предложил купить 100% акций Twitter по цене $54,20 за акцию наличными, то есть за $43,4 млрд.