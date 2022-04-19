ГОРДОН
 
 
МИР

Twitter запустил защитный план, затрудняющий для Маска покупку компании

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
План Twitter действует до 14 апреля 2023 года
План Twitter действует до 14 апреля 2023 года
Фото: depositphotos.com

Совет директоров американской компании Twitter 15 апреля принял план защиты прав акционеров, который не позволит бизнесмену Илону Маску выкупить 100% акций Twitter. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

План позволяет акционерам покупать дополнительные корпоративные акции со скидкой в случае приобретения любой организацией или физлицом более 15% ценных бумаг Twitter без одобрения сделки советом директоров.

В релизе подчеркивают, что план снизит вероятность того, что кто-то получит контроль над Twitter путем накопления на открытом рынке "без выплаты всем акционерам соответствующей надбавки за контроль или без предоставления совету директоров достаточного времени для оценки и принятия мер в наилучших интересах акционеров".

План действует до 14 апреля 2023 года.

Контекст:

4 апреля агентство Bloomberg написало, что Маск купил 9,2% акций Twitter и стал крупнейшим акционером компании. После того, как данные о покупке были раскрыты в отчете регулирующих органов, акции компании выросли на 27%.

14 апреля бизнесмен сделал предложение купить соцсеть Twitter, так как, по его мнению, компания нуждается в преобразовании. Он предложил купить 100% акций Twitter по цене $54,20 за акцию наличными, то есть за $43,4 млрд.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Twitter, соцсети, Илон Маск
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хотим показать миру Украину, которую мы так любим – красивую, мирную, улыбающуюся". Вакарчук обратился за помощью к поклонникам
"Хотим показать миру Украину, которую мы так любим – красивую, мирную, улыбающуюся". Вакарчук обратился за помощью к поклонникам
"Крыша будет отстроена Украиной. Расскажу, как это будет происходить". Цибульская показала разрушенную оккупантами квартиру родителей
"Крыша будет отстроена Украиной. Расскажу, как это будет происходить". Цибульская показала разрушенную оккупантами квартиру родителей
"Чудо жизни". Беременная 40-летняя Спирс показала фото ребенка в утробе
"Чудо жизни". Беременная 40-летняя Спирс показала фото ребенка в утробе
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины
Роналду сообщил о смерти новорожденного сына
Роналду сообщил о смерти новорожденного сына
"Мы с вами до конца". Литовская певица Моника Лю вместе с Музычуком из Kalush Orchestra спела "Ой, у лузі червона калина". Видео
"Мы с вами до конца". Литовская певица Моника Лю вместе с Музычуком из Kalush Orchestra спела "Ой, у лузі червона калина". Видео
"Не удержался". Сенцов позировал на фоне надгробного памятника с изображением Путина и подписью "Х...йло"
"Не удержался". Сенцов позировал на фоне надгробного памятника с изображением Путина и подписью "Х...йло"
  "Горить, палає техніка ворожа, рідна Україна переможе". Пономарев, Тополя, Ткач, Хома, Кошевой и Черный спели о победе Украины. Видео
  "Горить, палає техніка ворожа, рідна Україна переможе". Пономарев, Тополя, Ткач, Хома, Кошевой и Черный спели о победе Украины. Видео
  "Свободная Украина! Fuck Putin". Фронтмен группы Måneskin на фестивале в Калифорнии поддержал Украину. Видео
  "Свободная Украина! Fuck Putin". Фронтмен группы Måneskin на фестивале в Калифорнии поддержал Украину. Видео
Пугачева, уехавшая из России, показала застолье с семьей и друзьями. Видео
Пугачева, уехавшая из России, показала застолье с семьей и друзьями. Видео
Замалчивающая нападение РФ на Украину Тодоренко выступила на съемках российского шоу
Замалчивающая нападение РФ на Украину Тодоренко выступила на съемках российского шоу
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские военные исполнили гимн сечевых стрельцов. Видео записали на фоне достопримечательностей Винницы
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские военные исполнили гимн сечевых стрельцов. Видео записали на фоне достопримечательностей Винницы
  Фагот о Зеленском: Мы на каких-то вечеринках пересекались, но друзьями не были. Характер, правда, чувствовался сразу
  Фагот о Зеленском: Мы на каких-то вечеринках пересекались, но друзьями не были. Характер, правда, чувствовался сразу
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии"
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии"
"Ми ще заспіваємо цю пісню в нашому місті". Крупин выпустил первую песню на украинском. В клипе показан Харьков до нападения РФ на Украину
"Ми ще заспіваємо цю пісню в нашому місті". Крупин выпустил первую песню на украинском. В клипе показан Харьков до нападения РФ на Украину
"Включайтесь" каждый день с пожеланиями мира и процветания нашей стране". Денисенко призвала молиться за Украину в определенное время
"Включайтесь" каждый день с пожеланиями мира и процветания нашей стране". Денисенко призвала молиться за Украину в определенное время
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео (89054)
2
Замалчивающая войну РФ против Украины Повалий спела в Кремле с пропагандистом путинского режима Михайловым (47261)
3
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии" (36644)
4
"Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России (35558)
5
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины (35541)
6
"Я чувствовал испуг, какую-то заботу". Данилко рассказал, что по телефону предложила ему Вайкуле после нападения РФ на Украину (21351)
7
Орбакайте показала редкие снимки уехавшей из России Пугачевой (20853)
8
Киркоров поддержал "свою подругу" Марченко и призвал освободить кума Путина Медведчука "из подвалов СБУ" (17724)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS