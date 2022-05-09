"Если я умру при загадочных обстоятельствах". Маск отреагировал на угрозы Рогозина

“Если я умру при загадочных обстоятельствах, было приятно познакомиться“, – обратился он к читателям.

Большинство подписчиков восприняли слова Маска как шутку, комментируя его пост в ироничной манере. Мать бизнесмена, модель и писательница Мей Маск ответила, что “это не смешно“.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ по просьбе украинского правительства компания Илона Маска начала поставки в Украину станций спутникового интернета Starlink. В условиях разрушенной инфраструктуры они помогают населению и Вооруженным силам Украины быть на связи, поддерживают работу критических промышленных и социальных объектов. 2 мая министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Telegram, что ежедневно у Starlink в Украине около 150 тыс. активных пользователей.

8 мая Рогозин заявил, что украинским защитникам в Мариуполе доставили оборудование Starlink “военными вертолетами“. Чиновник повторил обвинения российской пропаганды о том, что Маск поддерживает “фашистские силы” в Украине, и заявил, что в этот раз ему “придется отвечать по-взрослому“.