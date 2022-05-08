Рогозин пригрозил Маску "ответственностью по-взрослому" за поставки в Украину терминалов Starlink

По утверждениям Рогозина, украинским защитникам Мариуполя Донецкой области (полк "Азов" и морпехи Вооруженных сил Украины) доставили оборудование Starlink "военными вертолетами". Также он заявил, что доставка и передача ВСУ "абонентских ящиков приема-передачи интернета от Starlink" якобы осуществлялись Пентагоном.
Рогозин повторил тезис российской государственной пропаганды о "фашистских силах" в Украине и обвинил Маска в причастности к "снабжению их средствами военной связи".
"А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал", – написал российский чиновник.
Маск на заявления Рогозина пока не ответил.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Starlink – проект системы околоземных спутников американской компании Илона Маска SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.
После нападения РФ на Украину вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к Маску с просьбой предоставить Украине терминалы Starlink. "Уважаемый Илон Маск! Пока вы пытаетесь колонизировать Марс, Россия пытается колонизировать Украину! Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса, российские ракеты атакуют мирных граждан в Украине. Просим обеспечить Украину станциями Starlink", – написал Федоров в Twitter 26 февраля. 27 февраля Маск отреагировал на просьбу, а уже 28 февраля первая партия терминалов прибыла в Украину.
По состоянию на 19 апреля в Украине запустили в работу более 10 тыс. станций интернета Starlink, рассказывал Федоров. Они помогают Вооруженным силам Украины быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения и посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории, сообщал министр.
27 апреля в Украине зарегистрировали компанию Starlink Ukraine как представительство компании SpaceX.