Рогозин пригрозил Маску "ответственностью по-взрослому" за поставки в Украину терминалов Starlink

Маск на угрозы Рогозина пока не ответил Фото: EPA

По утверждениям Рогозина, украинским защитникам Мариуполя Донецкой области (полк "Азов" и морпехи Вооруженных сил Украины) доставили оборудование Starlink "военными вертолетами". Также он заявил, что доставка и передача ВСУ "абонентских ящиков приема-передачи интернета от Starlink" якобы осуществлялись Пентагоном.

Рогозин повторил тезис российской государственной пропаганды о "фашистских силах" в Украине и обвинил Маска в причастности к "снабжению их средствами военной связи".

"А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал", – написал российский чиновник.

Маск на заявления Рогозина пока не ответил.

Война России против Украины. Главное (обновляется)