Минфин США не продлил лицензию на обслуживание внешнего долга России, что приближает РФ к дефолту. Россия заявила, что будет платить в рублях

Россия заявила, что будет расплачиваться по государственным облигациям в рублях Фото: depositphotos.com

"Управление по контролю над иностранными активами не будет продлевать лицензию GL-9C в соответствии с "Положением о санкциях в отношении вредной иностранной деятельности в России", – говорится в сообщении.

Срок лицензии истек 25 мая в 7.01 (по Киеву). Без этого разрешения РФ не сможет расплатиться по государственным облигациям.

Как пишет The Bell, ближайший обязательный платеж в иностранной валюте ждет Россию 27 мая. Минфин РФ исполнил свои обязательства по нему заранее, 20 мая. Следующие выплаты намечены на 23–24 июня. Если их провести не удастся, формальный дефолт может ждать Россию в конце июля – после истечения 30-дневного льготного периода.

Володин утром 25 мая, уже после истечения срока лицензии, написал, что все необходимые денежные средства на выплаты у России есть.

"Платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке. Тем более опыт взаиморасчетов в рублях у нас есть. Контракты по газу это показали. А США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю".