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Минфин США не продлил лицензию на обслуживание внешнего долга России, что приближает РФ к дефолту. Россия заявила, что будет платить в рублях

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Россия заявила, что будет расплачиваться по государственным облигациям в рублях
Россия заявила, что будет расплачиваться по государственным облигациям в рублях
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов США объявило 24 мая, что не будет продлевать лицензию, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин 25 мая написал в Telegram, что РФ будет платить в рублях.

"Управление по контролю над иностранными активами не будет продлевать лицензию GL-9C в соответствии с "Положением о санкциях в отношении вредной иностранной деятельности в России", – говорится в сообщении.

Срок лицензии истек 25 мая в 7.01 (по Киеву). Без этого разрешения РФ не сможет расплатиться по государственным облигациям.

Как пишет The Bell, ближайший обязательный платеж в иностранной валюте ждет Россию 27 мая. Минфин РФ исполнил свои обязательства по нему заранее, 20 мая. Следующие выплаты намечены на 23–24 июня. Если их провести не удастся, формальный дефолт может ждать Россию в конце июля – после истечения 30-дневного льготного периода.

Володин утром 25 мая, уже после истечения срока лицензии, написал, что все необходимые денежные средства на выплаты у России есть.

"Платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке. Тем более опыт взаиморасчетов в рублях у нас есть. Контракты по газу это показали. А США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю".

Контекст:

После введенных против РФ санкций за вторжение в Украину рейтинговые агентства понизили ее кредитные рейтинги. В частности, 9 марта Fitch заявило, что считает неизбежным ее суверенный дефолт.

В министерстве финансов РФ заявили, что, не имея доступа к валютным резервам, Россия будет производить платежи в рублях. Но, как пояснило рейтинговое агентство Fitch, выплата купонов по евробондам в национальной валюте будет означать суверенный дефолт России.

6 апреля Россия впервые расплатилась по евробондам в рублях. В министерстве финансов заявили, что банк-корреспондент отказал в выполнении поручений по еврооблигациям со сроком погашения в 2022-м и 2042 году на сумму $649,2 млн. После этого агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до "выборочного дефолта". В агентстве отметили, что платеж в другой валюте равносилен дефолту, хотя у правительства есть время до начала мая, чтобы конвертировать рубли в доллары.

Это может быть первый дефолт России по внешнему долгу с 1918 года.

11 апреля агентство Bloomberg сообщило, что комитет по определению кредитных деривативов признал ОАО "Российские железные дороги" неплатежеспособным после невыплаты процентов по облигациям.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, экономика, дефолт, государственный долг, облигации, торговля
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