Россия выплатила долги по евробондам и избежала дефолта

Ранее Россия пыталась осуществить платеж в рублях, что поставило ее под угрозу дефолта Фото: depositphotos.com

Российское ведомство сообщило, что направило необходимые средства лондонскому отделению Citibank, одному из так называемых платежных агентов по облигациям, задачей которых является их выплата инвесторам, одолжившим деньги Москве.

"Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций выполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией", – отмечает министерство.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что Россия использовала неподсанкционный банк "Банк Дом.РФ" для выплаты купонов по своим еврооблигациям за счет долларовых резервов. Затем "Банк Дом.РФ" передал средства банку-корреспонденту Bank of New York Mellon.

После того, как BNY Mellon получил надлежащие гарантии от регулирующих органов, 29 апреля он перевел платеж в Citigroup. По словам источника, Citigroup вряд ли обработает платеж, пока не получит одобрение регулирующих органов США и Великобритании.

Citigroup передаст платеж клиринговым палатам, которым будет поручено распределение наличных средств на счета инвесторов в депозитарных банках. По словам собеседника агентства, на вечер рабочего дня 29 апреля платеж еще не был получен хотя бы одной из расчетных палат.

Bloomberg напомнил, что Россия ранее пыталась осуществить платеж в рублях после того, как в начале апреля ее банк-корреспондент остановил долларовые переводы. Это нарушило условия выплаты и установило 30-дневный льготный период, который заканчивался 4 мая. Если бы РФ не успела рассчитаться до этой даты, стране бы грозил дефолт.