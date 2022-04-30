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Россия выплатила долги по евробондам и избежала дефолта

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Ранее Россия пыталась осуществить платеж в рублях, что поставило ее под угрозу дефолта
Ранее Россия пыталась осуществить платеж в рублях, что поставило ее под угрозу дефолта
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов РФ 29 апреля заявило, что выплатило $564,8 млн по еврооблигациям 2022 года и $84,4 млн по облигациям 2042 года. Обе выплаты были произведены в долларах.

Российское ведомство сообщило, что направило необходимые средства лондонскому отделению Citibank, одному из так называемых платежных агентов по облигациям, задачей которых является их выплата инвесторам, одолжившим деньги Москве.

"Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций выполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией", – отмечает министерство.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что Россия использовала неподсанкционный банк "Банк Дом.РФ" для выплаты купонов по своим еврооблигациям за счет долларовых резервов. Затем "Банк Дом.РФ" передал средства банку-корреспонденту Bank of New York Mellon.

После того, как BNY Mellon получил надлежащие гарантии от регулирующих органов, 29 апреля он перевел платеж в Citigroup. По словам источника, Citigroup вряд ли обработает платеж, пока не получит одобрение регулирующих органов США и Великобритании.

Citigroup передаст платеж клиринговым палатам, которым будет поручено распределение наличных средств на счета инвесторов в депозитарных банках. По словам собеседника агентства, на вечер рабочего дня 29 апреля платеж еще не был получен хотя бы одной из расчетных палат.

Bloomberg напомнил, что Россия ранее пыталась осуществить платеж в рублях после того, как в начале апреля ее банк-корреспондент остановил долларовые переводы. Это нарушило условия выплаты и установило 30-дневный льготный период, который заканчивался 4 мая. Если бы РФ не успела рассчитаться до этой даты, стране бы грозил дефолт.

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку. 

После введенных против РФ санкций рейтинговые агентства понизили ее кредитные рейтинги. В частности, 9 марта Fitch заявило, что считает неизбежным ее суверенный дефолт

В Министерстве финансов РФ заявили, что, не имея доступа к валютным резервам, Россия будет производить платежи в рублях. Но как пояснило рейтинговое агентство Fitch, выплата купонов по евробондам в национальной валюте будет означать суверенный дефолт России.

6 апреля Россия впервые расплатилась по евробондам в рублях. В министерстве финансов заявили, что банк-корреспондент отказал в выполнении поручений по еврооблигациям со сроком погашения в 2022-м и 2042 году на сумму $649,2 млн. После этого агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до "выборочного дефолта". В агентстве отметили, что платеж в другой валюте равносилен дефолту, хотя у правительства есть время до начала мая, чтобы конвертировать рубли в доллары. 

Это может быть первый дефолт России по внешнему долгу с 1918 года.

11 апреля агентство Bloomberg сообщило, что комитет по определению кредитных деривативов признал ОАО "Российские железные дороги" неплатежеспособным после невыплаты процентов по облигациям.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, дефолт, долги, евробонды, еврооблигации, финансы
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