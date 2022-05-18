США хотят заблокировать погашение госдолга России, увеличив вероятность дефолта – Bloomberg

По словам источников, Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США намерено аннулировать общую лицензию на выплаты инвесторам, срок действия которой истекает 25 мая.
Некоторые чиновники минфина США в частном порядке говорят, что разрешение России погасить свой долг еще больше опустошит ее бюджет и перенаправит ресурсы, которые в противном случае были бы потрачены на вооружение и войну в Украине.
Однако, как утверждают источники Bloomberg, администрация президента США решила поступить иначе, "чтобы сохранить финансовое давление на Москву". Еще один собеседник издания заявил, что ни в президентской администрации, ни в минфине США пока не приняли окончательного решения по этому вопросу. Официально ситуацию ни в Белом доме, ни в финансовом ведомстве не прокомментировали.
Россия 27 мая должна расплатиться по двум выпускам еврооблигаций со сроком погашения в 2026-м и 2036 годах. Первый номинирован в долларах, но допускает оплату в евро, швейцарских франках или фунтах стерлингов, а также выплату процентов в долларах на счета в Швейцарии, Великобритания или ЕС. Облигация до 2036-го с номиналом в евро имеет дополнительную оговорку, разрешающую оплату в рублях.
После введенных против РФ санкций за вторжение в Украину рейтинговые агентства понизили ее кредитные рейтинги. В частности, 9 марта Fitch заявило, что считает неизбежным ее суверенный дефолт.
В министерстве финансов РФ заявили, что, не имея доступа к валютным резервам, Россия будет производить платежи в рублях. Но, как пояснило рейтинговое агентство Fitch, выплата купонов по евробондам в национальной валюте будет означать суверенный дефолт России.
6 апреля Россия впервые расплатилась по евробондам в рублях. В министерстве финансов заявили, что банк-корреспондент отказал в выполнении поручений по еврооблигациям со сроком погашения в 2022-м и 2042 году на сумму $649,2 млн. После этого агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до "выборочного дефолта". В агентстве отметили, что платеж в другой валюте равносилен дефолту, хотя у правительства есть время до начала мая, чтобы конвертировать рубли в доллары.
Это может быть первый дефолт России по внешнему долгу с 1918 года.
11 апреля агентство Bloomberg сообщило, что комитет по определению кредитных деривативов признал ОАО "Российские железные дороги" неплатежеспособным после невыплаты процентов по облигациям.