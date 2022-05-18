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США хотят заблокировать погашение госдолга России, увеличив вероятность дефолта – Bloomberg

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Россия 27 мая должна расплатиться по двум выпускам еврооблигаций со сроком погашения в 2026-м и 2036 годах
Россия 27 мая должна расплатиться по двум выпускам еврооблигаций со сроком погашения в 2026-м и 2036 годах
Фото: depositphotos.com

Белый дом собирается полностью заблокировать для России возможности гасить внешний долг "после истечения крайнего срока на следующей неделе", то есть 25 мая. Об этом 17 мая сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По словам источников, Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США намерено аннулировать общую лицензию на выплаты инвесторам, срок действия которой истекает 25 мая.

Некоторые чиновники минфина США в частном порядке говорят, что разрешение России погасить свой долг еще больше опустошит ее бюджет и перенаправит ресурсы, которые в противном случае были бы потрачены на вооружение и войну в Украине.

Однако, как утверждают источники Bloomberg, администрация президента США решила поступить иначе, "чтобы сохранить финансовое давление на Москву". Еще один собеседник издания заявил, что ни в президентской администрации, ни в минфине США пока не приняли окончательного решения по этому вопросу. Официально ситуацию ни в Белом доме, ни в финансовом ведомстве не прокомментировали.

Россия 27 мая должна расплатиться по двум выпускам еврооблигаций со сроком погашения в 2026-м и 2036 годах. Первый номинирован в долларах, но допускает оплату в евро, швейцарских франках или фунтах стерлингов, а также выплату процентов в долларах на счета в Швейцарии, Великобритания или ЕС. Облигация до 2036-го с номиналом в евро имеет дополнительную оговорку, разрешающую оплату в рублях.

Контекст:

После введенных против РФ санкций за вторжение в Украину рейтинговые агентства понизили ее кредитные рейтинги. В частности, 9 марта Fitch заявило, что считает неизбежным ее суверенный дефолт.

В министерстве финансов РФ заявили, что, не имея доступа к валютным резервам, Россия будет производить платежи в рублях. Но, как пояснило рейтинговое агентство Fitch, выплата купонов по евробондам в национальной валюте будет означать суверенный дефолт России.

6 апреля Россия впервые расплатилась по евробондам в рублях. В министерстве финансов заявили, что банк-корреспондент отказал в выполнении поручений по еврооблигациям со сроком погашения в 2022-м и 2042 году на сумму $649,2 млн. После этого агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до "выборочного дефолта". В агентстве отметили, что платеж в другой валюте равносилен дефолту, хотя у правительства есть время до начала мая, чтобы конвертировать рубли в доллары.

Это может быть первый дефолт России по внешнему долгу с 1918 года.

11 апреля агентство Bloomberg сообщило, что комитет по определению кредитных деривативов признал ОАО "Российские железные дороги" неплатежеспособным после невыплаты процентов по облигациям.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, дефолт, государственный долг, облигации, долги
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