США хотят заблокировать погашение госдолга России, увеличив вероятность дефолта – Bloomberg

Россия 27 мая должна расплатиться по двум выпускам еврооблигаций со сроком погашения в 2026-м и 2036 годах Фото: depositphotos.com

По словам источников, Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США намерено аннулировать общую лицензию на выплаты инвесторам, срок действия которой истекает 25 мая.

Некоторые чиновники минфина США в частном порядке говорят, что разрешение России погасить свой долг еще больше опустошит ее бюджет и перенаправит ресурсы, которые в противном случае были бы потрачены на вооружение и войну в Украине.

Однако, как утверждают источники Bloomberg, администрация президента США решила поступить иначе, "чтобы сохранить финансовое давление на Москву". Еще один собеседник издания заявил, что ни в президентской администрации, ни в минфине США пока не приняли окончательного решения по этому вопросу. Официально ситуацию ни в Белом доме, ни в финансовом ведомстве не прокомментировали.

Россия 27 мая должна расплатиться по двум выпускам еврооблигаций со сроком погашения в 2026-м и 2036 годах. Первый номинирован в долларах, но допускает оплату в евро, швейцарских франках или фунтах стерлингов, а также выплату процентов в долларах на счета в Швейцарии, Великобритания или ЕС. Облигация до 2036-го с номиналом в евро имеет дополнительную оговорку, разрешающую оплату в рублях.