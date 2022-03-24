Россия открыла фондовый рынок после месячного перерыва. В США назвали это фарсом

С начала торгов индекс Мосбиржи вырос почти на 9,5%.

Журналисты отмечают, что торговая сессия идет с ограничениями. Торги начались с акций 33 компаний, входящих в индекс Московской биржи, в основном это крупнейшие российские компании – ВТБ, "Лукойл", "Магнит" и другие.

"Короткие позиции запрещены, их часто используют спекулянты, чтобы заработать на понижении стоимости акций", – подчеркнула "Русская служба BBC".

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх в комментарии CNN назвал открытие биржи фарсом.

"То, что мы видим, – это притворство. После почти месячного закрытия рынков Россия объявила, что позволит торговать только 15% котирующихся на бирже акций, иностранцам запрещено продавать свои акции, а короткие продажи вообще запрещены. В то же время Россия дала понять, что собирается вливать государственные ресурсы в искусственную поддержку акций торгуемых компаний", – сказал Сингх.

Он добавил, что речь не идет о настоящем рынке, а ситуация "только подчеркивает изоляцию России от мировой финансовой системы".

Центральный банк РФ с 28 февраля не разрешал открывать фондовый рынок из-за угрозы обвала, отмечает "ЛІГА.net".