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Россия открыла фондовый рынок после месячного перерыва. В США назвали это фарсом

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РФ собирается вливать государственные ресурсы в искусственную поддержку акций торгуемых компаний
РФ собирается вливать государственные ресурсы в искусственную поддержку акций торгуемых компаний
Фото: depositphotos.com

На Московской бирже 24 марта возобновились торги российскими акциями после месячного перерыва. Об этом сообщила "Русская служба BBC".

С начала торгов индекс Мосбиржи вырос почти на 9,5%.

Журналисты отмечают, что торговая сессия идет с ограничениями. Торги начались с акций 33 компаний, входящих в индекс Московской биржи, в основном это крупнейшие российские компании – ВТБ, "Лукойл", "Магнит" и другие.

"Короткие позиции запрещены, их часто используют спекулянты, чтобы заработать на понижении стоимости акций", – подчеркнула "Русская служба BBC".

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх в комментарии CNN назвал открытие биржи фарсом.

"То, что мы видим, – это притворство. После почти месячного закрытия рынков Россия объявила, что позволит торговать только 15% котирующихся на бирже акций, иностранцам запрещено продавать свои акции, а короткие продажи вообще запрещены. В то же время Россия дала понять, что собирается вливать государственные ресурсы в искусственную поддержку акций торгуемых компаний", – сказал Сингх.

Он добавил, что речь не идет о настоящем рынке, а ситуация "только подчеркивает изоляцию России от мировой финансовой системы".

Центральный банк РФ с 28 февраля не разрешал открывать фондовый рынок из-за угрозы обвала, отмечает "ЛІГА.net".

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". 

После начала военного вторжения России в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против президента РФ Владимира Путина

После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора, рейтинговое агентство Fitch считает, что суверенный дефолт РФ неизбежен. Санкции намерены расширять и далее.

Теги: Россия, фондовый рынок, Центробанк, акции
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