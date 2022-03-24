Россия открыла фондовый рынок после месячного перерыва. В США назвали это фарсом

С начала торгов индекс Мосбиржи вырос почти на 9,5%.
Журналисты отмечают, что торговая сессия идет с ограничениями. Торги начались с акций 33 компаний, входящих в индекс Московской биржи, в основном это крупнейшие российские компании – ВТБ, "Лукойл", "Магнит" и другие.
"Короткие позиции запрещены, их часто используют спекулянты, чтобы заработать на понижении стоимости акций", – подчеркнула "Русская служба BBC".
Заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх в комментарии CNN назвал открытие биржи фарсом.
"То, что мы видим, – это притворство. После почти месячного закрытия рынков Россия объявила, что позволит торговать только 15% котирующихся на бирже акций, иностранцам запрещено продавать свои акции, а короткие продажи вообще запрещены. В то же время Россия дала понять, что собирается вливать государственные ресурсы в искусственную поддержку акций торгуемых компаний", – сказал Сингх.
Он добавил, что речь не идет о настоящем рынке, а ситуация "только подчеркивает изоляцию России от мировой финансовой системы".
Центральный банк РФ с 28 февраля не разрешал открывать фондовый рынок из-за угрозы обвала, отмечает "ЛІГА.net".
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
После начала военного вторжения России в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против президента РФ Владимира Путина.
После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора, рейтинговое агентство Fitch считает, что суверенный дефолт РФ неизбежен. Санкции намерены расширять и далее.