"Насколько хватает тяжелого вооружения". Зеленский заявил, что ВСУ делают все, чтобы остановить наступление оккупантов на Донбассе

"107-й день нашей обороны. Продолжаются жесточайшие бои на Донбассе. Каждый день повторяю эти названия: Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Славянск, многие другие. Повторяю на совещаниях с военными, дипломатами, в разговорах с представителями государств-партнеров. Россия хочет разбить каждый город Донбасса, каждый – это не преувеличение. Как Волноваху, как Мариуполь, – сказал президент. – Все эти руины в некогда счастливых городах, черные следы от пожаров, воронки от взрывов – это все, что может дать Россия соседям, Европе, миру".

По мнению Зеленского, это, возможно, "самый быстрый пример полной деградации любого государства – путь, который прошло российское государство за 107 дней".

"Украинские военные делают все, чтобы остановить наступательные действия оккупантов. Насколько это возможно. Насколько хватает тяжелого оружия, современной артиллерии – всего, что мы спрашивали и продолжаем спрашивать у наших партнеров", – резюмировал глава государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)