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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Насколько хватает тяжелого вооружения". Зеленский заявил, что ВСУ делают все, чтобы остановить наступление оккупантов на Донбассе

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ВСУ продолжают останавливать оккупантов, насколько хватает современной артиллерии, отметил Зеленский
ВСУ продолжают останавливать оккупантов, насколько хватает современной артиллерии, отметил Зеленский
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Россия в ходе боевых действий на востоке Украины хочет уничтожить каждый город Донбасса. Об этом 10 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"107-й день нашей обороны. Продолжаются жесточайшие бои на Донбассе. Каждый день повторяю эти названия: Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Славянск, многие другие. Повторяю на совещаниях с военными, дипломатами, в разговорах с представителями государств-партнеров. Россия хочет разбить каждый город Донбасса, каждый – это не преувеличение. Как Волноваху, как Мариуполь, – сказал президент. – Все эти руины в некогда счастливых городах, черные следы от пожаров, воронки от взрывов – это все, что может дать Россия соседям, Европе, миру".

По мнению Зеленского, это, возможно, "самый быстрый пример полной деградации любого государства – путь, который прошло российское государство за 107 дней".

"Украинские военные делают все, чтобы остановить наступательные действия оккупантов. Насколько это возможно. Насколько хватает тяжелого оружия, современной артиллерии – всего, что мы спрашивали и продолжаем спрашивать у наших партнеров", – резюмировал глава государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/732038121278572/

Контекст:

О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивно), в Харьковской области и в южной части страны.

В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

10 июня на Донбассе украинские военные отбили 14 атак оккупантов, бои продолжаются, сообщил штаб Объединенных сил.

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