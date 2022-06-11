"Насколько хватает тяжелого вооружения". Зеленский заявил, что ВСУ делают все, чтобы остановить наступление оккупантов на Донбассе

"107-й день нашей обороны. Продолжаются жесточайшие бои на Донбассе. Каждый день повторяю эти названия: Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Славянск, многие другие. Повторяю на совещаниях с военными, дипломатами, в разговорах с представителями государств-партнеров. Россия хочет разбить каждый город Донбасса, каждый – это не преувеличение. Как Волноваху, как Мариуполь, – сказал президент. – Все эти руины в некогда счастливых городах, черные следы от пожаров, воронки от взрывов – это все, что может дать Россия соседям, Европе, миру".
По мнению Зеленского, это, возможно, "самый быстрый пример полной деградации любого государства – путь, который прошло российское государство за 107 дней".
"Украинские военные делают все, чтобы остановить наступательные действия оккупантов. Насколько это возможно. Насколько хватает тяжелого оружия, современной артиллерии – всего, что мы спрашивали и продолжаем спрашивать у наших партнеров", – резюмировал глава государства.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивно), в Харьковской области и в южной части страны.
В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
10 июня на Донбассе украинские военные отбили 14 атак оккупантов, бои продолжаются, сообщил штаб Объединенных сил.