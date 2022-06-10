10 июня на Донбассе украинские военные отбили 14 атак оккупантов, бои продолжаются – штаб Объединенных сил

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 14 атак врага. На двух локациях продолжаются бои. Наши отважные воины наносят войскам агрессора урон в живой силе и технике", – говорится в сообщении.
По данным штаба, за последние сутки украинские военные уничтожили на Донбассе четыре танка противника, две артиллерийские системы, 11 боевых бронемашин, три единицы автомобильной техники, один склад с боеприпасами.
"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", – отметили в ВСУ.
Там отметили, что вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки и минометы разных систем.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
9 июня украинские военные отбили на Донбассе семь атак противника, 8 июня – тоже семь атак.
О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивно), в Харьковской области и в южной части страны.
В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных.