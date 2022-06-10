10 июня на Донбассе украинские военные отбили 14 атак оккупантов, бои продолжаются – штаб Объединенных сил

Бои продолжаются на двух локациях Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Fаcebook

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 14 атак врага. На двух локациях продолжаются бои. Наши отважные воины наносят войскам агрессора урон в живой силе и технике", – говорится в сообщении.

По данным штаба, за последние сутки украинские военные уничтожили на Донбассе четыре танка противника, две артиллерийские системы, 11 боевых бронемашин, три единицы автомобильной техники, один склад с боеприпасами.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", – отметили в ВСУ.

Там отметили, что вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки и минометы разных систем.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

9 июня украинские военные отбили на Донбассе семь атак противника, 8 июня – тоже семь атак.