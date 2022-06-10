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ВОЙНА В УКРАИНЕ

10 июня на Донбассе украинские военные отбили 14 атак оккупантов, бои продолжаются – штаб Объединенных сил

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Бои продолжаются на двух локациях
Бои продолжаются на двух локациях
Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Fаcebook

В пятницу, 10 июня, по состоянию на 21.00 в Донецкой и Луганской областях российские оккупанты обстреляли населенные пункты и убили как минимум трех мирных жителей. Об этом проинформировала группировка Объединенных сил в Facebook.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 14 атак врага. На двух локациях продолжаются бои. Наши отважные воины наносят войскам агрессора урон в живой силе и технике", – говорится в сообщении.

По данным штаба, за последние сутки украинские военные уничтожили на Донбассе четыре танка противника, две артиллерийские системы, 11 боевых бронемашин, три единицы автомобильной техники, один склад с боеприпасами.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", – отметили в ВСУ.

Там отметили, что вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки и минометы разных систем.

https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/388993383255978

Война России против Украины. Главное (обновляется)

9 июня украинские военные отбили на Донбассе семь атак противника, 8 июня – тоже семь атак.

Контекст:

О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивно), в Харьковской области и в южной части страны.

В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных.

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