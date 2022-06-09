В результате обстрела Новокраматорского машиностроительного завода погибло семь человек – штаб Объединенных сил

Об этом 8 июня проинформировала группировка Объединенных сил (ОС) в Facebook.
"После проведения аварийно-спасательных и поисковых работ на территории разрушенного 5 июня Новокраматорского машиностроительного завода обнаружены тела семи погибших. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты продолжают уничтожать мирные города и деревни украинского Донбасса.
"За сутки разрушены и повреждены 73 гражданских объекта. Среди них: четыре многоквартирных и 57 частных жилых домов, общеобразовательная школа, детский сад, здания горно-индустриального профессионального колледжа, помещения казначейства, общежитие, птицефабрика, торговые павильоны центрального рынка, три магазина, автомобили, линии электропередач, хозяйственные постройки", – подчеркнули в штабе ОС.
О ночном ракетном авиаударе по Краматорску сообщал мэр города Александр Гончаренко. Он отмечал, что "есть серьезные повреждения на двух предприятиях города".
В Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области рассказали 5 июня, что в результате обстрела оккупантами произошло два пожара на территории Краматорска. Во время их тушения и разбора завалов было обнаружено тело мужчины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.