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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрела Новокраматорского машиностроительного завода погибло семь человек – штаб Объединенных сил

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Оккупанты обстреляли Краматорск в ночь на 5 июня, сообщал мэр города
Оккупанты обстреляли Краматорск в ночь на 5 июня, сообщал мэр города
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

В результате ночного авиаудара российскими оккупантами по Новокраматорскому машиностроительному заводу 5 июня погибло семь человек.

Об этом 8 июня проинформировала группировка Объединенных сил (ОС) в Facebook.

"После проведения аварийно-спасательных и поисковых работ на территории разрушенного 5 июня Новокраматорского машиностроительного завода обнаружены тела семи погибших. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты продолжают уничтожать мирные города и деревни украинского Донбасса.

"За сутки разрушены и повреждены 73 гражданских объекта. Среди них: четыре многоквартирных и 57 частных жилых домов, общеобразовательная школа, детский сад, здания горно-индустриального профессионального колледжа, помещения казначейства, общежитие, птицефабрика, торговые павильоны центрального рынка, три магазина, автомобили, линии электропередач, хозяйственные постройки", – подчеркнули в штабе ОС.

https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/387132803442036

О ночном ракетном авиаударе по Краматорску сообщал мэр города Александр Гончаренко. Он отмечал, что "есть серьезные повреждения на двух предприятиях города".

В Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области рассказали 5 июня, что в результате обстрела оккупантами произошло два пожара на территории Краматорска. Во время их тушения и разбора завалов было обнаружено тело мужчины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

Теги: Россия, Украина, пожар, Донецкая область, Краматорск, жертвы, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, российские оккупанты
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