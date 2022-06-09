В результате обстрела Новокраматорского машиностроительного завода погибло семь человек – штаб Объединенных сил

Оккупанты обстреляли Краматорск в ночь на 5 июня, сообщал мэр города Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

Об этом 8 июня проинформировала группировка Объединенных сил (ОС) в Facebook.

"После проведения аварийно-спасательных и поисковых работ на территории разрушенного 5 июня Новокраматорского машиностроительного завода обнаружены тела семи погибших. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты продолжают уничтожать мирные города и деревни украинского Донбасса.

"За сутки разрушены и повреждены 73 гражданских объекта. Среди них: четыре многоквартирных и 57 частных жилых домов, общеобразовательная школа, детский сад, здания горно-индустриального профессионального колледжа, помещения казначейства, общежитие, птицефабрика, торговые павильоны центрального рынка, три магазина, автомобили, линии электропередач, хозяйственные постройки", – подчеркнули в штабе ОС.

О ночном ракетном авиаударе по Краматорску сообщал мэр города Александр Гончаренко. Он отмечал, что "есть серьезные повреждения на двух предприятиях города".

В Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области рассказали 5 июня, что в результате обстрела оккупантами произошло два пожара на территории Краматорска. Во время их тушения и разбора завалов было обнаружено тело мужчины.

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