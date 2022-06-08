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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ранили за сутки на Донбассе шестерых гражданских, одного убили – штаб Объединенных сил

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Оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей за сутки
Оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей за сутки
Фото: ЕРА (архив)

В результате российских обстрелов за сутки 7 июня в Донецкой и Луганской областях получили ранения шесть мирных граждан, один погиб. Об этом проинформировала группировка Объединенных сил в Facebook.

За сутки украинские военные отбили 11 атак оккупантов на Донбассе, на двух, по состоянию на вечер 7 июня продолжались бои. Всего российские войска вчера обстреляли 16 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, уточнили авторы сводки. 

"Оккупанты разрушили и повредили 39 гражданских объектов, из них: 36 жилых домов, школу, детский сад, линию электропередачи. В результате этих обстрелов погиб один гражданский, шесть получили ранения", – сообщила пресс-служба группировки. 

Скриншот: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Facebook
Скриншот: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Facebook

Пятеро пострадавших – из Донецкой области, сообщил в Telegram глава Донецкой областной государственной военной администрации Павел Кириленко. 

"Кроме того, в Константиновке зарегистрирован человек, который получил ранения в Луганской области", – написал он. 

Кириленко уточнил, что на данный момент невозможно установить точное число погибших в Волновахе и Мариуполе. Без учета этих данных в Донецкой области за время полномасштабного вторжения оккупанты убили 478 гражданских, 1244 мирных жителя региона получили ранения. 

Контекст:

О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивно), в Харьковской области и в южной части страны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Луганская область, Донецкая область, Донбасс, Вооруженные силы Украины, раненые, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, Павел Кириленко
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