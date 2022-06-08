Оккупанты ранили за сутки на Донбассе шестерых гражданских, одного убили – штаб Объединенных сил

За сутки украинские военные отбили 11 атак оккупантов на Донбассе, на двух, по состоянию на вечер 7 июня продолжались бои. Всего российские войска вчера обстреляли 16 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, уточнили авторы сводки.

"Оккупанты разрушили и повредили 39 гражданских объектов, из них: 36 жилых домов, школу, детский сад, линию электропередачи. В результате этих обстрелов погиб один гражданский, шесть получили ранения", – сообщила пресс-служба группировки.

Скриншот: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Facebook

Пятеро пострадавших – из Донецкой области, сообщил в Telegram глава Донецкой областной государственной военной администрации Павел Кириленко.

"Кроме того, в Константиновке зарегистрирован человек, который получил ранения в Луганской области", – написал он.

Кириленко уточнил, что на данный момент невозможно установить точное число погибших в Волновахе и Мариуполе. Без учета этих данных в Донецкой области за время полномасштабного вторжения оккупанты убили 478 гражданских, 1244 мирных жителя региона получили ранения.