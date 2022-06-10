ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жданов: По оптимистичному прогнозу Украина будет готова начать контрнаступление в середине августа

 
|
Жданов: Для того, чтобы начать контрнаступательную операцию, мы должны сформировать новую армию
Жданов: Для того, чтобы начать контрнаступательную операцию, мы должны сформировать новую армию
Скриншот: Олег Жданов / YouTube

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что Вооруженные силы Украины смогут начать контрнаступление по нескольким направлениям только после получения необходимого западного оружия.

"Фактически для того, чтобы начать контрнаступательную операцию, мы должны сформировать новую армию. Абсолютно новую, с нуля, полностью на западном вооружении. И тогда у нас есть шанс провести контрнаступательную операцию", – сказал Жданов. 

По его словам, Украина будет способна сформировать бригады, оснащенные западным вооружением, только после того, как она начнет получать его из США по программе ленд-лиза. 

Эксперт напомнил недавнее заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, что для контрнаступления и полного освобождения временно оккупированных Россией территорий на юге и востоке Украине нужно сформировать новые подразделения численностью около 25 тыс. человек. Жданов считает названное Даниловым количество "маловатым". 

"Думаю, надо будет как минимум раза в два больше. Но все будет зависеть от количества вооружения", – объяснил эксперт.

По его мнению, оружие в необходимом объеме Украина начнет получать "во второй половине лета" – в конце июля  начале августа.

"Мы уже будем получать в бригадных комплектах. То есть будет приходить основной состав вооружений, переданный нам США, – сказал Жданов. – Самый оптимистичный прогноз – что мы будем готовы где-то с середины августа начать контрнаступление хотя бы на нескольких направлениях одновременно".  

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.

На сегодняшний день РФ оккупировала более 20% территории Украины. Сейчас самые активные боевые действия продолжаются на востоке Украины, РФ неоднократно заявляла, что ее цель – захватить всю территорию Луганской и Донецкой областей. 

В начале мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области, в конце мая – на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. 

В интервью "Немецкой волне" в начале июня советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович тоже высказал предположение, что активное контрнаступление ВСУ смогут начать в конце лета. "Только после того, как западное оружие поступит в достаточном количестве, чтобы мы сформировали по меньшей мере четыре-пять полноценных бригад, которые смогут перейти в наступление. По темпам  это вторая половина июля или август", – считает он. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Олег Жданов, Алексей Данилов, ленд-лиз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото
Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото
Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото
  The Rasmus презентовала клип на новую песню Rise. Видео
  The Rasmus презентовала клип на новую песню Rise. Видео
  Крутоголов рассказал, кто из россиян и белорусов останется в украинском проекте "Дизель Шоу"
  Крутоголов рассказал, кто из россиян и белорусов останется в украинском проекте "Дизель Шоу"
Экс-президент Франции Олланд женился на актрисе Гайе. Она стала его первой официальной женой
Экс-президент Франции Олланд женился на актрисе Гайе. Она стала его первой официальной женой
  Тополя: Я сделал все перед войной, чтобы семья могла выехать именно в Америку
  Тополя: Я сделал все перед войной, чтобы семья могла выехать именно в Америку
"Позорище", "Загугли слово "благодарность". Каминскую пристыдили после того, как она "послала Европу"
"Позорище", "Загугли слово "благодарность". Каминскую пристыдили после того, как она "послала Европу"
  "Это для тебя, родная Украина". "Динамо" U-16 стало победителем турнира в Барселоне, сын Григория Суркиса отбил два мяча
  "Это для тебя, родная Украина". "Динамо" U-16 стало победителем турнира в Барселоне, сын Григория Суркиса отбил два мяча
"Вылитая Каролина". Экс-супруг Ани Лорак показал, как взрослела его дочь, и поделился песней в ее исполнении
"Вылитая Каролина". Экс-супруг Ани Лорак показал, как взрослела его дочь, и поделился песней в ее исполнении
Театры в Италии и Франции возобновили сотрудничество с российской певицей Нетребко
Театры в Италии и Франции возобновили сотрудничество с российской певицей Нетребко
Роднянский: Российская общественная жизнь забурлила пещерным позорным антисемитизмом
Роднянский: Российская общественная жизнь забурлила пещерным позорным антисемитизмом
"Хуже, чем это, я еще не видела", "Страшнее и страшнее". Лолита показала, как ее подстригли в РФ
"Хуже, чем это, я еще не видела", "Страшнее и страшнее". Лолита показала, как ее подстригли в РФ
"Очень красивый у вас папа". Tayanna показала прогулку с отцом в Праге
"Очень красивый у вас папа". Tayanna показала прогулку с отцом в Праге
"Теперь у этих морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами". Брежнева показала, как выглядит без "панцирей и масок"
"Теперь у этих морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами". Брежнева показала, как выглядит без "панцирей и масок"
"Путин уничтожен". Служащий в ВСУ Попенко показал, во что превратил мишень с лицом президента РФ
"Путин уничтожен". Служащий в ВСУ Попенко показал, во что превратил мишень с лицом президента РФ
"Самая красивая женщина на планете", "Этот конский хвост!" Лонгория показала фото в платье с множеством вырезов
"Самая красивая женщина на планете", "Этот конский хвост!" Лонгория показала фото в платье с множеством вырезов
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера (116490)
2
Роднянский о Медведеве: У него получается выглядеть идиотом. Я раньше думал, что он пьет боярышник, сегодня думаю, что стекломойные средства (97483)
3
"Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский (85821)
4
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм о Пугачевой (39565)
5
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана (29363)
6
"Моя бесконечная любовь". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь (28940)
7
"Потрясающая с головы до пальцев ног". 52-летняя Лопес надела комбинезон с эффектом отсутствия одежды (27071)
8
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле (24680)
 
 
 
 