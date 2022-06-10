Жданов: По оптимистичному прогнозу Украина будет готова начать контрнаступление в середине августа

Жданов: Для того, чтобы начать контрнаступательную операцию, мы должны сформировать новую армию Скриншот: Олег Жданов / YouTube

"Фактически для того, чтобы начать контрнаступательную операцию, мы должны сформировать новую армию. Абсолютно новую, с нуля, полностью на западном вооружении. И тогда у нас есть шанс провести контрнаступательную операцию", – сказал Жданов.

По его словам, Украина будет способна сформировать бригады, оснащенные западным вооружением, только после того, как она начнет получать его из США по программе ленд-лиза.

Эксперт напомнил недавнее заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, что для контрнаступления и полного освобождения временно оккупированных Россией территорий на юге и востоке Украине нужно сформировать новые подразделения численностью около 25 тыс. человек. Жданов считает названное Даниловым количество "маловатым".

"Думаю, надо будет как минимум раза в два больше. Но все будет зависеть от количества вооружения", – объяснил эксперт.

По его мнению, оружие в необходимом объеме Украина начнет получать "во второй половине лета" – в конце июля – начале августа.

"Мы уже будем получать в бригадных комплектах. То есть будет приходить основной состав вооружений, переданный нам США, – сказал Жданов. – Самый оптимистичный прогноз – что мы будем готовы где-то с середины августа начать контрнаступление хотя бы на нескольких направлениях одновременно".

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