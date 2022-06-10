Жданов: По оптимистичному прогнозу Украина будет готова начать контрнаступление в середине августа

"Фактически для того, чтобы начать контрнаступательную операцию, мы должны сформировать новую армию. Абсолютно новую, с нуля, полностью на западном вооружении. И тогда у нас есть шанс провести контрнаступательную операцию", – сказал Жданов.
По его словам, Украина будет способна сформировать бригады, оснащенные западным вооружением, только после того, как она начнет получать его из США по программе ленд-лиза.
Эксперт напомнил недавнее заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, что для контрнаступления и полного освобождения временно оккупированных Россией территорий на юге и востоке Украине нужно сформировать новые подразделения численностью около 25 тыс. человек. Жданов считает названное Даниловым количество "маловатым".
"Думаю, надо будет как минимум раза в два больше. Но все будет зависеть от количества вооружения", – объяснил эксперт.
По его мнению, оружие в необходимом объеме Украина начнет получать "во второй половине лета" – в конце июля – начале августа.
"Мы уже будем получать в бригадных комплектах. То есть будет приходить основной состав вооружений, переданный нам США, – сказал Жданов. – Самый оптимистичный прогноз – что мы будем готовы где-то с середины августа начать контрнаступление хотя бы на нескольких направлениях одновременно".
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.
На сегодняшний день РФ оккупировала более 20% территории Украины. Сейчас самые активные боевые действия продолжаются на востоке Украины, РФ неоднократно заявляла, что ее цель – захватить всю территорию Луганской и Донецкой областей.
В начале мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области, в конце мая – на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области.
В интервью "Немецкой волне" в начале июня советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович тоже высказал предположение, что активное контрнаступление ВСУ смогут начать в конце лета. "Только после того, как западное оружие поступит в достаточном количестве, чтобы мы сформировали по меньшей мере четыре-пять полноценных бригад, которые смогут перейти в наступление. По темпам – это вторая половина июля или август", – считает он.