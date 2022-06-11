Зеленский – британским студентам: Цель России – стереть все ассоциации об Украине, кроме войны

"Ее цель – стереть нашу историю, стереть нашу государственность, нашу идентичность, отрицать наше существование как таковое. Сказать, что нас не было никогда. Что мы – искусственно созданный народ, как будто мы – не люди, а сорт растений или вид животных", – сказал президент.
По его словам, Россия пытается обесценить украинскую культуру, унизить украинский язык и зачеркнуть украинское искусство.
"Наших музыкантов, писателей, философов, ученых, конструкторов, изобретателей, всех великих правителей и всех великих воинов Киевской Руси, Запорожской Сечи, которые были и есть. Цель России – стереть все ассоциации об Украине, кроме войны. Украина без прошлого, без светлых моментов настоящего, а значит, без права на будущее", – объяснил Зеленский.
Он считает, что Россия это делает потому, что "имеет глобальную фобию на государственном уровне".
"Это фобия свободы. Для них это незнакомая, неизвестная, а потому очень пугающая сила. Даже если свобода не в их, а в соседней стране. Свобода рядом. Для РФ это опасно близко. Она хочет это уничтожить. Но она проиграет. Мы воюем за свое будущее, они – за чужое прошлое", – заявил Зеленский.
По словам президента Украины, "время таких стран и правителей прошло".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину с целью неких "демилитаризации" и "денацификации".
В ходе вторжения оккупационные войска обстреливают гражданскую инфраструктуру, жилые дома. Счет убитых россиянами мирных жителей идет на тысячи.