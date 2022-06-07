В ООН заявили о 4253 погибших мирных жителях в результате войны РФ против Украины, но считают, что фактические цифры значительно выше

По данным ООН, погибло 272 ребенка, ранены 433.
В УВКПЧ отметили, что большинство случаев ранений и гибели мирных жителей были вызваны в результате применения средств с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов.
"УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область) и Попасной (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения", – добавили в пресс-службе.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Точное количество жертв российской агрессии против Украины неизвестно. По данным Офиса генпрокурора, по состоянию на утро 7 июня погибло 263 ребенка, более 467 были ранены.
По информации украинских военных, оккупанты убили в Мариуполе Донецкой области около 25 тыс. человек. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко 3 июня заявил, что, по "осторожным оценкам", жертвами российского вторжения в Мариуполе стали более 20 тыс. человек.