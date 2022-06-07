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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ООН заявили о 4253 погибших мирных жителях в результате войны РФ против Украины, но считают, что фактические цифры значительно выше

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По данным ООН, в результате войны РФ против Украины погибло более 4 тыс. мирных жителей
По данным ООН, в результате войны РФ против Украины погибло более 4 тыс. мирных жителей
Фото: EPA

В результате российской агрессии в Украине с 24 февраля погибло 4253 мирных жителя, еще 5141 был ранен. Такие данные по состоянию на полночь 6 июня приводит Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

По данным ООН, погибло 272 ребенка, ранены 433.

В УВКПЧ отметили, что большинство случаев ранений и гибели мирных жителей были вызваны в результате применения средств с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов.

"УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область) и Попасной (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения", – добавили в пресс-службе.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Точное количество жертв российской агрессии против Украины неизвестно. По данным Офиса генпрокурора, по состоянию на утро 7 июня погибло 263 ребенка, более 467 были ранены.

По информации украинских военных, оккупанты убили в Мариуполе Донецкой области около 25 тыс. человек. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко 3 июня заявил, что, по "осторожным оценкам", жертвами российского вторжения в Мариуполе стали более 20 тыс. человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, ООН, раненые, война России против Украины, погибшие
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