В ООН заявили о 4253 погибших мирных жителях в результате войны РФ против Украины, но считают, что фактические цифры значительно выше

По данным ООН, в результате войны РФ против Украины погибло более 4 тыс. мирных жителей Фото: EPA

По данным ООН, погибло 272 ребенка, ранены 433.

В УВКПЧ отметили, что большинство случаев ранений и гибели мирных жителей были вызваны в результате применения средств с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов.

"УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область) и Попасной (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения", – добавили в пресс-службе.