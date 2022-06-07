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07 июня, 2022
 
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Подкопаева высказалась о своей куме Ани Лорак, которая замалчивает войну РФ против Украины

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Ани Лорак крестная старшей дочери Подкопаевой Каролины
Ани Лорак – крестная старшей дочери Подкопаевой Каролины
Фото: podkopayeva_official / Instagram

Проживающая в США украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева 7 июня в комментарии журналистам сайта "Факты" заявила, что не общается со своей кумой, замалчивающей войну РФ против Украины украинской певицей Ани Лорак, которая живет и работает в России.

"Маски сняты. Все показали, кто есть кто. Мы не общаемся", – заявила Подкопаева.

Контекст:

Ани Лорак – крестная старшей дочери Подкопаевой Каролины (2006). Спортсменка назвала ребенка в честь подруги. В январе 2021 года Ани Лорак и Подкопаева встретились в Киеве.

Подкопаева с первых дней войны выступает в поддержку Украины. 6 июня она вместе с другими украинскими знаменитостями приняла участие в концерте в поддержку Украины, который состоялся в Нью-Йорке. 

2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину. Сейчас ее страница в Instagram удалена.

21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Ани Лорак.

Певица также внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима.

22 марта исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение изъять с Аллеи звезд на Театральной площади именную звезду певицы.

Теги: Нью-Йорк, Ани Лорак, война России против Украины, Лилия Подкопаева
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