Подкопаева высказалась о своей куме Ани Лорак, которая замалчивает войну РФ против Украины

"Маски сняты. Все показали, кто есть кто. Мы не общаемся", – заявила Подкопаева.

Контекст:

Ани Лорак – крестная старшей дочери Подкопаевой Каролины (2006). Спортсменка назвала ребенка в честь подруги. В январе 2021 года Ани Лорак и Подкопаева встретились в Киеве.

Подкопаева с первых дней войны выступает в поддержку Украины. 6 июня она вместе с другими украинскими знаменитостями приняла участие в концерте в поддержку Украины, который состоялся в Нью-Йорке.

2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину. Сейчас ее страница в Instagram удалена.

21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Ани Лорак.

Певица также внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима.

22 марта исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение изъять с Аллеи звезд на Театральной площади именную звезду певицы.