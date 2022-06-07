В Бучанском районе во время российской оккупации были убиты 1137 мирных жителей, из них 461 – в Буче – Нацполиция

Сегодня Клименко, глава полиции Киевской области Андрей Небытов и посол США в Киеве Бриджит Бринк посетили места массового захоронения убитых оккупантами жителей Бучи.

Глава Нацполиции сообщил, что самое большое захоронение обнаружили на территории Храма Святого Андрея Первозванного.

"Всего в этом месте захоронения было 116 тел. Большинство – мужчины. Часть погибших имели пулевые ранения, минно-взрывные повреждения. Была часть тел, которые сгорели. Всего по району Бучи погибло 1137 человек, непосредственно в городе Буча – 461 человек... В целом очень многих людей и семьи, которые гибли, расстреливали из танков или бронетранспортеров. Они устраивали сафари. В каждом автомобиле, в каждом гражданском они видели какого-то партизана", – сказал он.

Также представители полиции и посол посетили детский лагерь в Буче, где оккупанты обустроили штаб и пыточную.

"После отступления агрессоров здесь обнаружили тела пяти мужчин с явными признаками насильственной смерти и пыток, среди которых следы огнестрельного ранения в грудь, в область сердца, спины и в затылок. Все они являлись волонтерами, доставляли продукты для местного населения. В ходе досудебного расследования установлено, что убитые мужчины никакого отношения к военной службе не имели, люди производственных профессий: слесарь, сантехник, частный предприниматель", – сообщили в пресс-службе.

Клименко рассказал, что полиция установила российские подразделения, которые находились на территории района и города Буча, – это шесть батальонных тактических групп десантных сил РФ и одна механизированная бригада. По его словам, полиция подготовила подозрения двум военнослужащим Росгвардии и 11 – российским военным. 10 проектов подозрений уже передали в Офис генпрокурора.

Бринк заявила, что "поражена увиденным", и заверила, что США продолжат поддерживать Украину.

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