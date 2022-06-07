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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Бучанском районе во время российской оккупации были убиты 1137 мирных жителей, из них 461 – в Буче – Нацполиция

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Киевскую область освободили от российских оккупантов в апреле
Киевскую область освободили от российских оккупантов в апреле
Фото: EPA

В Бучанском районе Киевской области во время российской оккупации погибло 1137 мирных жителей, из них 461 человек – в Буче. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко 7 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

Сегодня Клименко, глава полиции Киевской области Андрей Небытов и посол США в Киеве Бриджит Бринк посетили места массового захоронения убитых оккупантами жителей Бучи.

Глава Нацполиции сообщил, что самое большое захоронение обнаружили на территории Храма Святого Андрея Первозванного.

"Всего в этом месте захоронения было 116 тел. Большинство – мужчины. Часть погибших имели пулевые ранения, минно-взрывные повреждения. Была часть тел, которые сгорели. Всего по району Бучи погибло 1137 человек, непосредственно в городе Буча – 461 человек... В целом очень многих людей и семьи, которые гибли, расстреливали из танков или бронетранспортеров. Они устраивали сафари. В каждом автомобиле, в каждом гражданском они видели какого-то партизана", – сказал он.

Также представители полиции и посол посетили детский лагерь в Буче, где оккупанты обустроили штаб и пыточную.

"После отступления агрессоров здесь обнаружили тела пяти мужчин с явными признаками насильственной смерти и пыток, среди которых следы огнестрельного ранения в грудь, в область сердца, спины и в затылок. Все они являлись волонтерами, доставляли продукты для местного населения. В ходе досудебного расследования установлено, что убитые мужчины никакого отношения к военной службе не имели, люди производственных профессий: слесарь, сантехник, частный предприниматель", – сообщили в пресс-службе.

Клименко рассказал, что полиция установила российские подразделения, которые находились на территории района и города Буча, – это шесть батальонных тактических групп десантных сил РФ и одна механизированная бригада. По его словам, полиция подготовила подозрения двум военнослужащим Росгвардии и 11 – российским военным. 10 проектов подозрений уже передали в Офис генпрокурора.

Бринк заявила, что "поражена увиденным", и заверила, что США продолжат поддерживать Украину.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторых похоронили в братских могилах. В частности, в Буче была найдена братская могила возле храма Святого апостола Андрея Первозванного, из нее достали 117 тел, в том числе 30 женщин и двух детей.

Кроме того, братские могилы нашли в селе Мотыжин Бучанского района (в ней, в частности, обнаружили тела старосты села Ольги Сухенко, ее мужа и сына), в Бородянке (в целом в двух могилах было девять тел), в селе Бузовая Бучанского района.

3 июня в Нацполиции сообщали, что в Киевской области обнаружены тела 1314 мирных жителей, убитых российскими военными во время оккупации региона. Около 200 из них пока не идентифицированы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киевская область, Буча, война России против Украины, Игорь Клименко, Бриджит Бринк
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