Посол США Бринк посетила Бородянку

"Бородянка ужасно пострадала. Наблюдение за зверствами, совершенными в ходе жестокой войны в России, включая семьи, убитые в собственных домах, только укрепляет мою решимость сделать все возможное, чтобы привлечь к ответу виновных в этих ужасных преступлениях", – отметила она.
Судя по опубликованным фото, Бринк в Бородянке была вместе с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Borodyanka has suffered horribly. Bearing witness to atrocities committed in Russia’s brutal war, including families killed in their own homes, only strengthens my resolve to do everything we can to hold the perpetrators of these awful crimes to account. pic.twitter.com/vPQ7AzKzPc— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 4, 2022
Постоянного посла США в Украине не было с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.
31 января 2022 года СМИ сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден определился с претендентом на пост нового посла США в Украине – это Бринк, которая была главой американской дипмиссии в Словакии. Ее кандидатуру одобрила Украина.
25 апреля Байден подтвердил намерение назначить Бринк послом США в Украине.
Посольство США в Киеве в последние месяцы не функционировало из-за войны. Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин 8 мая приехала в столицу Украины, но диппредставительство США работу тогда еще не возобновляло. 18 мая посольство Соединенных Штатов официально возобновило работу в Киеве, над зданием диппредставительства поднят флаг США.
Бринк прибыла в Киев 29 мая и на следующий день вручила верительные грамоты в МИД. 2 июня она вручила верительные грамоты президенту Владимиру Зеленскому.