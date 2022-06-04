Посол США Бринк посетила Бородянку

Бринк в Бородянке была вместе с генпрокурором Украины Венедиктовой Фото: Ambassador Bridget A. Brink / Twitter

"Бородянка ужасно пострадала. Наблюдение за зверствами, совершенными в ходе жестокой войны в России, включая семьи, убитые в собственных домах, только укрепляет мою решимость сделать все возможное, чтобы привлечь к ответу виновных в этих ужасных преступлениях", – отметила она.

Судя по опубликованным фото, Бринк в Бородянке была вместе с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой.

Война России против Украины. Главное (обновляется)