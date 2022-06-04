ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Посол США Бринк посетила Бородянку

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бринк в Бородянке была вместе с генпрокурором Украины Венедиктовой
Бринк в Бородянке была вместе с генпрокурором Украины Венедиктовой
Фото: Ambassador Bridget A. Brink / Twitter

Новая посол США в Украине Бриджит Бринк посетила Бородянку Киевской области, которая сильно пострадала от боевых действий в первые недели вторжения. Об этом посол сообщила в своем Twitter.

"Бородянка ужасно пострадала. Наблюдение за зверствами, совершенными в ходе жестокой войны в России, включая семьи, убитые в собственных домах, только укрепляет мою решимость сделать все возможное, чтобы привлечь к ответу виновных в этих ужасных преступлениях", – отметила она.

Судя по опубликованным фото, Бринк в Бородянке была вместе с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Постоянного посла США в Украине не было с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.

31 января 2022 года СМИ сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден определился с претендентом на пост нового посла США в Украине – это Бринк, которая была главой американской дипмиссии в Словакии. Ее кандидатуру одобрила Украина.

25 апреля Байден подтвердил намерение назначить Бринк послом США в Украине.

Посольство США в Киеве в последние месяцы не функционировало из-за войны. Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин 8 мая приехала в столицу Украины, но диппредставительство США работу тогда еще не возобновляло. 18 мая посольство Соединенных Штатов официально возобновило работу в Киеве, над зданием диппредставительства поднят флаг США.

Бринк прибыла в Киев 29 мая и на следующий день вручила верительные грамоты в МИД2 июня она вручила верительные грамоты президенту Владимиру Зеленскому.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, Киевская область, Ирина Венедиктова, Бриджит Бринк, Бородянка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Шакира и Пике официально подтвердили слухи о расставании после 11 лет совместной жизни
Шакира и Пике официально подтвердили слухи о расставании после 11 лет совместной жизни
"Это то, о чем мечтаю! И так будет". Мозговая показала тату на руке в виде трезубца с мечом на фоне цветов и объяснила его значение
"Это то, о чем мечтаю! И так будет". Мозговая показала тату на руке в виде трезубца с мечом на фоне цветов и объяснила его значение
  "В бункере сдохло пуйло". Леся Никитюк вместе со Степаном Гигой спела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
  "В бункере сдохло пуйло". Леся Никитюк вместе со Степаном Гигой спела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
Бывший пресс-секретарь Зеленского вышла замуж. Фото
Бывший пресс-секретарь Зеленского вышла замуж. Фото
Metallica собрала $1 млн в поддержку Украины
Metallica собрала $1 млн в поддержку Украины
  Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут
  Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут
"В эту ужасную дату хочу, чтобы каждый из нас помолился за наших героев". Осадчая поблагодарила украинских защитников
"В эту ужасную дату хочу, чтобы каждый из нас помолился за наших героев". Осадчая поблагодарила украинских защитников
"Ты будешь самой лучшей мамой". Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Остин Грин показал беременную возлюбленную
"Ты будешь самой лучшей мамой". Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Остин Грин показал беременную возлюбленную
  Хлывнюк: Когда Pink Floyd предложила записать песню с моим вокалом, я офигел
  Хлывнюк: Когда Pink Floyd предложила записать песню с моим вокалом, я офигел G
Дмитрий ГОРДОН
Стало известно, где теперь намерена выступать замалчивающая российскую агрессию в Украине Ани Лорак
Стало известно, где теперь намерена выступать замалчивающая российскую агрессию в Украине Ани Лорак
"Мы больше не вместе". Валевская сообщила о разводе с мужем
"Мы больше не вместе". Валевская сообщила о разводе с мужем
Сенцов: Кровь убитых детей Бучи и изнасилованных женщин – на руках того Серебренникова, который говорит, что нужно помогать российским солдатам
Сенцов: Кровь убитых детей Бучи и изнасилованных женщин – на руках того Серебренникова, который говорит, что нужно помогать российским солдатам
  "Все СМИ писали мне на пять лет меньше. Мне казалось это важным". Полякова впервые озвучила свой настоящий возраст
  "Все СМИ писали мне на пять лет меньше. Мне казалось это важным". Полякова впервые озвучила свой настоящий возраст
Тринчер в купальнике похвасталась отдыхом в Буковеле
Тринчер в купальнике похвасталась отдыхом в Буковеле
"Главное, что мы вместе". Амадор Лопес показал свою маму
"Главное, что мы вместе". Амадор Лопес показал свою маму
  Фагот – российским журналистам, исковеркавшим его фамилию: Обычно так русские и говорят: "Извините, мы не специально. Мы на учения ехали"
  Фагот – российским журналистам, исковеркавшим его фамилию: Обычно так русские и говорят: "Извините, мы не специально. Мы на учения ехали"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь (101139)
2
Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты" (77132)
3
Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут (35385)
4
"Символ всех бабищ Рашки". Дурнев показал, как выглядит победительница конкурса в аннексированном Крыму (32666)
5
"Должна быть уголовная ответственность". Денисенко заявила, что режиссером Байрак должна заняться СБУ (31425)
6
"Открыто поддерживает Россию в войне против Украины". В Стамбуле отменили концерт пианистки Лисицы (30269)
7
Арестович: Даже воевать мешает ненависть. Даже врагов нужно любить – так в них легче целиться (22500)
8
Беременная Maruv на инвалидной коляске засветилась в частной клинике Киева. Ее сопровождал муж. Фото (19238)
 
 
 
 