"Slava Ukraini!" Блинкен сообщил о возобновлении работы посольства США в Киеве

Об этом 18 мая в Twitter сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Звездно-полосатый снова развивается над посольством в Киеве. Могу сообщить, что мы официально возобновили работу посольства в столице Украины. Мы гордимся тем, что правительство и народ Украины так храбро защищают свою страну от жестокого вторжения [президента РФ Владимира] Путина. Slava Ukraini!" – написал Блинкен.

В посольстве США в Киеве отметили в Twitter, что вернулись "благодаря мужественной обороне Украины и храбрости ее народа".

* Сьогодні, завдяки мужній обороні України та хоробрості її народу, ми повернулися.



* Today, thanks to Ukraine's courageous defense and the bravery of its people, we're back. #UnitedWithUkraine https://t.co/SHDXmrSnbz — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 18, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)