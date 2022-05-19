"Slava Ukraini!" Блинкен сообщил о возобновлении работы посольства США в Киеве

Об этом 18 мая в Twitter сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Звездно-полосатый снова развивается над посольством в Киеве. Могу сообщить, что мы официально возобновили работу посольства в столице Украины. Мы гордимся тем, что правительство и народ Украины так храбро защищают свою страну от жестокого вторжения [президента РФ Владимира] Путина. Slava Ukraini!" – написал Блинкен.
В посольстве США в Киеве отметили в Twitter, что вернулись "благодаря мужественной обороне Украины и храбрости ее народа".
* Сьогодні, завдяки мужній обороні України та хоробрості її народу, ми повернулися.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 18, 2022
* Today, thanks to Ukraine's courageous defense and the bravery of its people, we're back. #UnitedWithUkraine https://t.co/SHDXmrSnbz
Война России против Украины. Главное (обновляется)
США эвакуировали свою дипмиссию из Киева перед начавшимся 24 февраля масштабным вторжением в Украину российских войск. Столицу Украины в тот период покинули почти все иностранные дипломаты, сейчас многие из них уже вернулись.
Посольство США в Киеве может возобновить работу в ближайшие несколько недель, говорил 25 апреля Блинкен. Это же подтвердил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения в тот же день утром. Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин 8 мая приехала в столицу Украины, но диппредставительство США работу тогда еще не возобновляло.
Постоянного посла США в Украине нет с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.
31 января 2022 года СМИ сообщали, что президент Соединенных Штатов Джо Байден определился с претендентом на пост нового посла США в Украине – это Бриджит Бринк, которая сейчас является главой американской дипмиссии в Словакии. Ее кандидатуру одобрила Украина.
25 апреля Байден подтвердил намерение назначить Бринк послом США в Украине.