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"Slava Ukraini!" Блинкен сообщил о возобновлении работы посольства США в Киеве

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США официально возобновили работу посольства в столице Украины, отметил Блинкен
США официально возобновили работу посольства в столице Украины, отметил Блинкен
Фото: EPA

Посольство Соединенных Штатов официально возобновило работу в Киеве, над зданием диппредставительства поднят флаг США.

Об этом 18 мая в Twitter сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Звездно-полосатый снова развивается над посольством в Киеве. Могу сообщить, что мы официально возобновили работу посольства в столице Украины. Мы гордимся тем, что правительство и народ Украины так храбро защищают свою страну от жестокого вторжения [президента РФ Владимира] Путина. Slava Ukraini!" – написал Блинкен.

В посольстве США в Киеве отметили в Twitter, что вернулись "благодаря мужественной обороне Украины и храбрости ее народа".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

США эвакуировали свою дипмиссию из Киева перед начавшимся 24 февраля масштабным вторжением в Украину российских войск. Столицу Украины в тот период покинули почти все иностранные дипломаты, сейчас многие из них уже вернулись

Посольство США в Киеве может возобновить работу в ближайшие несколько недель, говорил 25 апреля Блинкен. Это же подтвердил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения в тот же день утром. Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин 8 мая приехала в столицу Украины, но диппредставительство США работу тогда еще не возобновляло.

Постоянного посла США в Украине нет с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.

31 января 2022 года СМИ сообщали, что президент Соединенных Штатов Джо Байден определился с претендентом на пост нового посла США в Украине – это Бриджит Бринк, которая сейчас является главой американской дипмиссии в Словакии. Ее кандидатуру одобрила Украина.

25 апреля Байден подтвердил намерение назначить Бринк послом США в Украине.

Теги: Россия, Киев, США, Украина, посольство, Госдепартамент США, флаг, посольство США, вторжение, Энтони Блинкен, дипломаты, работа
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