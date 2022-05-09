В Киев приехала временная поверенная США Кристина Квин. Посольство США работу пока не возобновляет

"Только что приехала в Киев! Рада вернуться сюда в День Победы в Европе. Слава Украине! Мы – вместе с Украиной", – написала Квин.
Журналистка The Wall Street Journal Вивиан Салама опубликовала видео приезда Квин и других представителей США в посольство.
U.S. officials arrive at the embassy in Kyiv for the first time since they were evacuated in February. pic.twitter.com/O53xy6T2UY— Vivian Salama (@vmsalama) May 8, 2022
Некоторые СМИ сообщили, что посольство США возобновляет работу в Киеве, но Салама уточняет, что это не так. "Это не постоянный переезд обратно в Киев. Официальные лица приехали, чтобы вместе с украинскими чиновниками отметить День Победы в Европе", – написала она.
To be clear: this is not a permanent relocation back to Kyiv. The officials are here to commemorate Victory in Europe day with Ukrainian officials.— Vivian Salama (@vmsalama) May 8, 2022
Посольство США в Киеве продолжает планировать возобновление деятельности, сообщил в Twitter государственный секретарь США Энтони Блинкен.
"Наша временная поверенная в делах Кристина Квин и небольшая группа дипломатов отправились сегодня в Киев для проведения дипломатических мероприятий, пока мы продолжаем планировать возобновление деятельности посольства США в Украине. Замечательно видеть их прибытие в Киев", – написал Блинкен.
Our Charge d’Affaires Kristina Kvien and a small group of diplomats traveled to Kyiv today to conduct diplomatic engagements as we continue to plan for the resumption of @USEmbassyKyiv operations. Wonderful to see their arrival in Kyiv. #UnitedWithUkraine https://t.co/jsWMhLOFUH— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 8, 2022
2 мая Квин говорила, что посольство США, возможно, вернется в Киев до конца мая. "Мы планируем сначала ездить из Польши в Украину, потом несколько недель оставаться во Львове, а до конца месяца, надеемся, будет возможность переехать в Киев", – сказала она на брифинге во Львове.
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США эвакуировали свою дипмиссию из Киева перед начавшимся 24 февраля масштабным вторжением в Украину российских войск. Столицу Украины в тот период покинули почти все иностранные дипломаты, сейчас многие из них уже вернулись.
Посольство США в Киеве может возобновить работу в ближайшие несколько недель, говорил 25 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен. Это же подтвердил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения в тот же день утром.
Временным поверенным в делах США является Кристина Квин, но постоянного посла Соединенных Штатов в Украине нет с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.
31 января 2022 года СМИ сообщали, что президент Соединенных Штатов Джо Байден определился с претендентом на пост нового посла США в Украине – это Бриджит Бринк, которая сейчас является главой американской дипмиссии в Словакии. Ее кандидатуру одобрила Украина.
25 апреля Байден подтвердил намерение назначить Бринк послом США в Украине.