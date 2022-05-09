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В Киев приехала временная поверенная США Кристина Квин. Посольство США работу пока не возобновляет

Когда посольство США в Киеве заработает полноценно, пока неизвестно
Когда посольство США в Киеве заработает полноценно, пока неизвестно
Фото: depositphotos.com

В Киев 8 мая приехала временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин. Об этом она сообщила на странице посольства США в Facebook.

"Только что приехала в Киев! Рада вернуться сюда в День Победы в Европе. Слава Украине! Мы – вместе с Украиной", – написала Квин.

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/368821205288309

Журналистка The Wall Street Journal Вивиан Салама опубликовала видео приезда Квин и других представителей США в посольство.

Некоторые СМИ сообщили, что посольство США возобновляет работу в Киеве, но Салама уточняет, что это не так. "Это не постоянный переезд обратно в Киев. Официальные лица приехали, чтобы вместе с украинскими чиновниками отметить День Победы в Европе", – написала она. 

Посольство США в Киеве продолжает планировать возобновление деятельности, сообщил в Twitter государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Наша временная поверенная в делах Кристина Квин и небольшая группа дипломатов отправились сегодня в Киев для проведения дипломатических мероприятий, пока мы продолжаем планировать возобновление деятельности посольства США в Украине. Замечательно видеть их прибытие в Киев", – написал Блинкен.

2 мая Квин говорила, что посольство США, возможно, вернется в Киев до конца мая"Мы планируем сначала ездить из Польши в Украину, потом несколько недель оставаться во Львове, а до конца месяца, надеемся, будет возможность переехать в Киев", – сказала она на брифинге во Львове. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

США эвакуировали свою дипмиссию из Киева перед начавшимся 24 февраля масштабным вторжением в Украину российских войск. Столицу Украины в тот период покинули почти все иностранные дипломаты, сейчас многие из них уже вернулись

Посольство США в Киеве может возобновить работу в ближайшие несколько недель, говорил 25 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен. Это же подтвердил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения в тот же день утром.

Временным поверенным в делах США является Кристина Квин, но постоянного посла Соединенных Штатов в Украине нет с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.

31 января 2022 года СМИ сообщали, что президент Соединенных Штатов Джо Байден определился с претендентом на пост нового посла США в Украине – это Бриджит Бринк, которая сейчас является главой американской дипмиссии в Словакии. Ее кандидатуру одобрила Украина.

25 апреля Байден подтвердил намерение назначить Бринк послом США в Украине.

Теги: США, посольство США, День Победы, Энтони Блинкен, дипломаты, Кристина Квин
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