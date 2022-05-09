В Киев приехала временная поверенная США Кристина Квин. Посольство США работу пока не возобновляет

"Только что приехала в Киев! Рада вернуться сюда в День Победы в Европе. Слава Украине! Мы – вместе с Украиной", – написала Квин.

Журналистка The Wall Street Journal Вивиан Салама опубликовала видео приезда Квин и других представителей США в посольство.

U.S. officials arrive at the embassy in Kyiv for the first time since they were evacuated in February. pic.twitter.com/O53xy6T2UY — Vivian Salama (@vmsalama) May 8, 2022

Некоторые СМИ сообщили, что посольство США возобновляет работу в Киеве, но Салама уточняет, что это не так. "Это не постоянный переезд обратно в Киев. Официальные лица приехали, чтобы вместе с украинскими чиновниками отметить День Победы в Европе", – написала она.

To be clear: this is not a permanent relocation back to Kyiv. The officials are here to commemorate Victory in Europe day with Ukrainian officials. — Vivian Salama (@vmsalama) May 8, 2022

Посольство США в Киеве продолжает планировать возобновление деятельности, сообщил в Twitter государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Наша временная поверенная в делах Кристина Квин и небольшая группа дипломатов отправились сегодня в Киев для проведения дипломатических мероприятий, пока мы продолжаем планировать возобновление деятельности посольства США в Украине. Замечательно видеть их прибытие в Киев", – написал Блинкен.

Our Charge d’Affaires Kristina Kvien and a small group of diplomats traveled to Kyiv today to conduct diplomatic engagements as we continue to plan for the resumption of @USEmbassyKyiv operations. Wonderful to see their arrival in Kyiv. #UnitedWithUkraine https://t.co/jsWMhLOFUH — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 8, 2022

2 мая Квин говорила, что посольство США, возможно, вернется в Киев до конца мая. "Мы планируем сначала ездить из Польши в Украину, потом несколько недель оставаться во Львове, а до конца месяца, надеемся, будет возможность переехать в Киев", – сказала она на брифинге во Львове.

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