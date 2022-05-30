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Новый посол США в Украине прибыла в Киев

Бринк ранее была послом США в Словакии
Бринк ранее была послом США в Словакии
Фото: U.S. Department of State / Flickr

Новый посол США в Украине Бриджит Бринк 29 мая прибыла в Киев. Об этом сказано в ее официальной биографии на сайте посольства.

По данным The Guardian, в конце недели дипломат вручит президенту Украины Владимиру Зеленскому верительные грамоты. 

Официально Госдепартамент США еще не сообщал о ее приезде в Украину. 28 мая посол Украины в США Оксана Маркарова информировала, что Бринк получила украинскую визу

Контекст:

Постоянного посла США в Украине не было с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.

31 января 2022 года СМИ сообщали, что президент Соединенных Штатов Джо Байден определился с претендентом на пост нового посла США в Украине – это Бриджит Бринк, которая была главой американской дипмиссии в Словакии. Ее кандидатуру одобрила Украина.

25 апреля Байден подтвердил намерение назначить Бринк послом США в Украине.

Посольство США в Киеве в последние месяцы не функционировало из-за войны. Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин 8 мая приехала в столицу Украины, но диппредставительство США работу тогда еще не возобновляло. 18 мая посольство Соединенных Штатов официально возобновило работу в Киеве, над зданием диппредставительства поднят флаг США.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: посольство, Госдепартамент США, посольство США, посол США, дипломаты, посол, Бриджит Бринк
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