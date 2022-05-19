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Сенат США одобрил назначение Бриджит Бринк послом США в Украине

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Бринк последние годы была послом США в Словакии
Бринк последние годы была послом США в Словакии
Фото: sk.usembassy.gov

Сенат США утвердил кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла Соединенных Штатов в Украине. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба демократического большинства в Сенате.

"Утверждено: Бриджит Бринк станет послом США в Украине", – говорится в сообщении. 

Верхняя палата американского Конгресса приняла это решение единогласно, отмечает Reuters. CNN уточняет, что голосование состоялось вечером 18 мая по американскому времени. 

Перед этим кандидатуру Бринк утвердил комитет Сената США по международным отношениям.

Контекст:

Постоянного посла США в Украине нет с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.

31 января 2022 года СМИ сообщали, что президент Соединенных Штатов Джо Байден определился с претендентом на пост нового посла США в Украине – это Бриджит Бринк, которая сейчас является главой американской дипмиссии в Словакии. Ее кандидатуру одобрила Украина.

25 апреля Байден подтвердил намерение назначить Бринк послом США в Украине.

18 мая посольство Соединенных Штатов официально возобновило работу в Киеве, над зданием диппредставительства поднят флаг США.

Теги: США, посольство, посольство США, посол США, Сенат США, назначение, посол, Бриджит Бринк
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