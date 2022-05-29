Новый посол США в Украине получила украинскую визу

"Большое удовольствие выдать визу и встретиться с коллегой – новым послом США в Украине Бриджит Бринк. У Украины всегда были лучшие руководители американского дипломатического представительства – не только высокопрофессиональные дипломаты, но и прекрасные люди и примеры публичного служения. И этот раз не стал исключением!" – написала Маркарова.

Она добавила, что "ожидает активной совместной работы в определяющее время нашей борьбы за независимость и демократию".