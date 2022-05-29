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Новый посол США в Украине получила украинскую визу

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Бринк встретилась с украинской коллегой в США и получила визу
Бринк встретилась с украинской коллегой в США и получила визу
Фото: U.S. Department of State / Flickr

Новый посол США в Украине Бриджит Бринк 28 мая получила украинскую визу. Теперь она сможет прибыть в посольство в Киеве, сообщила в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Большое удовольствие выдать визу и встретиться с коллегой – новым послом США в Украине Бриджит Бринк. У Украины всегда были лучшие руководители американского дипломатического представительства – не только высокопрофессиональные дипломаты, но и прекрасные люди и примеры публичного служения. И этот раз не стал исключением!" – написала Маркарова.

Она добавила, что "ожидает активной совместной работы в определяющее время нашей борьбы за независимость и демократию".

https://www.facebook.com/oksana.markarova/posts/5150839251659488

Контекст:

Постоянного посла США в Украине нет с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.

31 января 2022 года СМИ сообщали, что президент Соединенных Штатов Джо Байден определился с претендентом на пост нового посла США в Украине – это Бриджит Бринк, которая была главой американской дипмиссии в Словакии. Ее кандидатуру одобрила Украина.

25 апреля Байден подтвердил намерение назначить Бринк послом США в Украине.

Посольство США в Киеве в последние месяцы не функционировало из-за войны. Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин 8 мая приехала в столицу Украины, но диппредставительство США работу тогда еще не возобновляло. 18 мая посольство Соединенных Штатов официально возобновило работу в Киеве, над зданием диппредставительства поднят флаг США.

Теги: США, посольство, посольство США, Оксана Маркарова, посол, Бриджит Бринк
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