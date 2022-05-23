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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пентагон и Госдеп США рассматривают возможность отправки спецназа для охраны посольства в Киеве – The Wall Street Journal

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Морпехи охраняют дипломатические миссии США по всему миру
Морпехи охраняют дипломатические миссии США по всему миру
Фото: ЕРА

Пентагон и Госдепартамент США обсуждают возможность отправки военных спецподразделений в Киев для охраны американского посольства, недавно возобновившего свою работу. Об этом 22 мая пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.

По данным газеты, в случае, если такое решение будет принято, контингент будет заниматься только охраной дипломатической миссии.

Кроме того, как утверждают источники WSJ, обсуждаются планы присутствия в Украине морских пехотинцев армии США, которые охраняют дипломатические представительства  Вашингтона по всему миру.

Издание отмечает, что планы по отправке военных в Киев противоречат прошлым заявлениями американских властей, обещавших не делать этого.

Посольство США в Киеве возобновило работу после трехмесячного перерыва 18 мая. Сейчас его охраной занимается Служба дипломатической безопасности при Госдепартаменте.

Контекст:

США эвакуировали свою дипмиссию из Киева перед начавшимся 24 февраля масштабным вторжением в Украину российских войск. Столицу Украины в тот период покинули почти все иностранные дипломаты, сейчас многие из них уже вернулись

18 мая госсекретарь США Энтони Блинкенв сообщил в Twitter, что посольство США официально возобновило работу в Киеве, над зданием диппредставительства поднят флаг.

Президент США Джо Байден во время ежегодного послания в Конгрессе 1 марта выразил солидарность с украинским народом, но повторил, что США не будут вводить войска в Украину.  "Наши силы не участвовали и не будут участвовать в конфликте с российскими войсками в Украине. Наши силы направляются в Европу не для того, чтобы воевать в Украине, а для защиты наших союзников по НАТО – в случае, если [президент РФ Владимир] Путин решит продолжать двигаться на запад", – сказал Байден. 

Теги: США, Пентагон, Госдепартамент США, посольство США, война России против Украины, армия США, WSJ
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