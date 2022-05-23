Пентагон и Госдеп США рассматривают возможность отправки спецназа для охраны посольства в Киеве – The Wall Street Journal

По данным газеты, в случае, если такое решение будет принято, контингент будет заниматься только охраной дипломатической миссии.

Кроме того, как утверждают источники WSJ, обсуждаются планы присутствия в Украине морских пехотинцев армии США, которые охраняют дипломатические представительства Вашингтона по всему миру.

Издание отмечает, что планы по отправке военных в Киев противоречат прошлым заявлениями американских властей, обещавших не делать этого.

Посольство США в Киеве возобновило работу после трехмесячного перерыва 18 мая. Сейчас его охраной занимается Служба дипломатической безопасности при Госдепартаменте.