Пентагон и Госдеп США рассматривают возможность отправки спецназа для охраны посольства в Киеве – The Wall Street Journal

По данным газеты, в случае, если такое решение будет принято, контингент будет заниматься только охраной дипломатической миссии.
Кроме того, как утверждают источники WSJ, обсуждаются планы присутствия в Украине морских пехотинцев армии США, которые охраняют дипломатические представительства Вашингтона по всему миру.
Издание отмечает, что планы по отправке военных в Киев противоречат прошлым заявлениями американских властей, обещавших не делать этого.
Посольство США в Киеве возобновило работу после трехмесячного перерыва 18 мая. Сейчас его охраной занимается Служба дипломатической безопасности при Госдепартаменте.
США эвакуировали свою дипмиссию из Киева перед начавшимся 24 февраля масштабным вторжением в Украину российских войск. Столицу Украины в тот период покинули почти все иностранные дипломаты, сейчас многие из них уже вернулись.
18 мая госсекретарь США Энтони Блинкенв сообщил в Twitter, что посольство США официально возобновило работу в Киеве, над зданием диппредставительства поднят флаг.
Президент США Джо Байден во время ежегодного послания в Конгрессе 1 марта выразил солидарность с украинским народом, но повторил, что США не будут вводить войска в Украину. "Наши силы не участвовали и не будут участвовать в конфликте с российскими войсками в Украине. Наши силы направляются в Европу не для того, чтобы воевать в Украине, а для защиты наших союзников по НАТО – в случае, если [президент РФ Владимир] Путин решит продолжать двигаться на запад", – сказал Байден.