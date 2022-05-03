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Нацгвардия в усиленном режиме охраняет посольства, возобновившие работу в Киеве

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Глава дипмиссии Литвы был первым зарубежным послом, вернувшимся в Киев
Глава дипмиссии Литвы был первым зарубежным послом, вернувшимся в Киев
Скриншот: Національна гвардія України / Facebook

Национальная гвардия Украины в усиленном режиме охраняет иностранные посольства, которые возобновили работу в Киеве. Об этом 3 мая в Facebook сообщила пресс-служба НГУ.

Начальник поста охраны посольства Литвы Олег Петренко рассказал, что НГУ обеспечивала охрану здания, когда дипломаты были эвакуированы из столицы.

"Когда дипломаты уехали, они надеялись, что вернутся в представительство, понимая, что оно под надежной охраной, никто сюда не проникнет. Возвращение дипломатов – добрый знак, он говорит о том, что они поддерживают Украину, верят в Украину и что победа будет за нами", – сказал Петренко.

Глава дипмиссии Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас сообщил, что был первым зарубежным послом, вернувшимся в Киев с момента полномасштабного вторжения РФ, но "не чувствует себя чемпионом".

"Два моих коллеги: посол Польши и представитель Ватикана (тоже литовец) – не уезжали после начала войны", – добавил Сарапинас.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/NGUmainpage/videos/1229027947901524/

Контекст:

В конце марта – начале апреля в Киев начали возвращаться сотрудники посольств, которые были эвакуированы из-за угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину или уже после начала военных действий. 18 апреля в МИД Украины сообщали, что в столице действуют 16 иностранных дипломатических представительств.

2 мая президент Владимир Зеленский заявил, что уже 29 иностранных дипломатических представительств вернулись в Украину.

Соединенные Штаты планируют вернуть в Киев свое посольство до конца мая.

Теги: Киев, Украина, посольство, Национальная гвардия, война России против Украины, дипломаты, работа, охрана, посол
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