Нацгвардия в усиленном режиме охраняет посольства, возобновившие работу в Киеве

Начальник поста охраны посольства Литвы Олег Петренко рассказал, что НГУ обеспечивала охрану здания, когда дипломаты были эвакуированы из столицы.
"Когда дипломаты уехали, они надеялись, что вернутся в представительство, понимая, что оно под надежной охраной, никто сюда не проникнет. Возвращение дипломатов – добрый знак, он говорит о том, что они поддерживают Украину, верят в Украину и что победа будет за нами", – сказал Петренко.
Глава дипмиссии Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас сообщил, что был первым зарубежным послом, вернувшимся в Киев с момента полномасштабного вторжения РФ, но "не чувствует себя чемпионом".
"Два моих коллеги: посол Польши и представитель Ватикана (тоже литовец) – не уезжали после начала войны", – добавил Сарапинас.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце марта – начале апреля в Киев начали возвращаться сотрудники посольств, которые были эвакуированы из-за угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину или уже после начала военных действий. 18 апреля в МИД Украины сообщали, что в столице действуют 16 иностранных дипломатических представительств.
2 мая президент Владимир Зеленский заявил, что уже 29 иностранных дипломатических представительств вернулись в Украину.
Соединенные Штаты планируют вернуть в Киев свое посольство до конца мая.