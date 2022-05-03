Нацгвардия в усиленном режиме охраняет посольства, возобновившие работу в Киеве

Начальник поста охраны посольства Литвы Олег Петренко рассказал, что НГУ обеспечивала охрану здания, когда дипломаты были эвакуированы из столицы.

"Когда дипломаты уехали, они надеялись, что вернутся в представительство, понимая, что оно под надежной охраной, никто сюда не проникнет. Возвращение дипломатов – добрый знак, он говорит о том, что они поддерживают Украину, верят в Украину и что победа будет за нами", – сказал Петренко.

Глава дипмиссии Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас сообщил, что был первым зарубежным послом, вернувшимся в Киев с момента полномасштабного вторжения РФ, но "не чувствует себя чемпионом".

"Два моих коллеги: посол Польши и представитель Ватикана (тоже литовец) – не уезжали после начала войны", – добавил Сарапинас.

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