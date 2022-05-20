"Хотим быть в клубе тех, кто на правильной стороне истории". Президенты, премьеры, дипломаты в разных странах надели вышиванки. Фоторепортаж

19 мая, в День вышиванки, многие политики и дипломаты в разных странах пришли на работу или поделились в соцсетях фотографиями в традиционных украинских сорочках, передает корреспондент издания "ГОРДОН"
. Они написали, что надели вышиванки, не только чтобы почтить украинские традиции, но также чтобы выразить солидарность с украинцами в условиях российской агрессии. К флешмобу присоединились в Бельгии, где находятся многие организации Евросоюза, Литве, Канаде, где живет большая украинская диаспора, Австрии, где находится штаб-квартира ОБСЕ, США, а также иностранные дипломаты в Украине. "Каждый третий четверг мая люди носят эту традиционную одежду как выражение единства и национальной идентичности. В эти трудные времена мы поддерживаем наших украинских друзей", – написала
в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Посол Латвии в ОБСЕ Катрина Кактина отметила
, что многие люди в мире надели вчера вышиванки, потому что "хотят быть в клубе тех, кто стоит на правильной стороне истории, – мужества, свободы, веры и силы". Председатель Европейского парламента Роберта Метсола, поздравляя с Днем вышиванки, подчеркнула
, что "борьба украинцев за свободу – это и наша борьба". Вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд, у которой есть украинские корни, написала
, что День вышиванки – "это день гордости за нашу прекрасную культуру".