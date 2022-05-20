"Хотим быть в клубе тех, кто на правильной стороне истории". Президенты, премьеры, дипломаты в разных странах надели вышиванки. Фоторепортаж

Канадские депутаты и украинские дипломаты в Палате общин Канады. Фото: Yvan Baker, MP / Twitter

Канадские депутаты и украинские дипломаты в Палате общин Канады. Фото: Yvan Baker, MP / Twitter

Канадские депутаты и украинские дипломаты в Палате общин Канады. Фото: Embassy in CAN / Twitter

Канадские депутаты и украинские дипломаты в Палате общин Канады. Фото: Embassy in CAN / Twitter

Постоянный представитель ЕС в ОБСЕ Раса Остраускайте (справа) с коллегами. Фото: Rasa Ostrauskaite / Twitter

Постоянный представитель ЕС в ОБСЕ Раса Остраускайте (справа) с коллегами. Фото: Rasa Ostrauskaite / Twitter

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