Бульвар Шоубиз
 
20 мая, 2022
 
Новости

Вакарчук с младшим братом, Бацман, Верещук, Подкопаева и другие. Украинские знаменитости в День вышиванки показали свои наряды

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вакарчук: Два брата. Один генокод
Вакарчук: Два брата. Один генокод
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Ежегодно каждый третий четверг мая в Украине отмечается День вышиванки. Издание "ГОРДОН" собрало фотографии украинских знаменитостей, которыми они в этот день поделились в сети.

Проживающая в США олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в вышитом мини-платье.

"Украинские традиции – одни из самых красивых в мире. Надевайте свои вышиванки и пусть весь мир увидит, как прекрасна наша Украина и ее символы", – написала спортсменка.

Дочь третьего украинского президента Виктора Ющенко Виталина Ющенко в День вышиванки показала фото в черном вышитом платье. Она позировала с колосками в руках.

Главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман поделилась в Instagram архивным фото, на котором запечатлена в вышиванке во время концерта на школьном мероприятии.

"Мой День вышиванки со школы. "Ой, у вишневому саду" поем", – написала Бацман.

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, который служит в теробороне Николаевской области, в Facebook опубликовал фото жены Ирины в вышиванке, назвав ее своим любимым атомным ледоколом.

Фото: Юрій Луценко / Facebook
Фото: Юрій Луценко / Facebook

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в День вышиванки опубликовала фото, на котором запечатлена в красной вышиванке с белым орнаментом на фоне украинского флага.

Она отметила, что снимок был сделан в прошлом году.

"Всех поздравляю с Днем вышиванки! Она тоже содержит наш исторический код. Мы сейчас воюем и за нее тоже. За право ее носить свободно, с гордостью и с удовольствием. Сейчас у меня с собой нет моей любимой вышиванки. Поэтому ставлю прошлогоднее фото. Обещаю сделать хорошее новое. После нашей победы", – написала Верещук.

Фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поделился в Facebook снимком, на котором запечатлен вместе со своим родным младшим братом Олегом.

"Привет вам из Днепра! Двое братьев. Два настроения. Две вышиванки. Один генокод", – подписал он фото.

Фото: Святослав Вакарчук / Facebook
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Теги: Святослав Вакарчук, вышиванка, Алеся Бацман, Ирина Верещук, Лилия Подкопаева, День вышиванки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Елена ПОСКАННАЯ
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
Дмитрий ГОРДОН
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вакарчук во второй раз станет отцом – возлюбленная певца засветилась в Каннах с округлившимся животом. Видео
Вакарчук во второй раз станет отцом – возлюбленная певца засветилась в Каннах с округлившимся животом. Видео
  "Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности". Земфира спела о Мариуполе. Видео
  "Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности". Земфира спела о Мариуполе. Видео
Рианна впервые стала матерью – СМИ
Рианна впервые стала матерью – СМИ
Гордон показал эксклюзивные кадры, снятые на церемонии прощания с первым украинским президентом Кравчуком. Видео
Гордон показал эксклюзивные кадры, снятые на церемонии прощания с первым украинским президентом Кравчуком. Видео
Джамала озвучила сумму, которую удалось выручить в поддержку Украины от продажи ее дизайнерского наряда с вышивкой
Джамала озвучила сумму, которую удалось выручить в поддержку Украины от продажи ее дизайнерского наряда с вышивкой
Вакарчук с младшим братом, Бацман, Верещук, Подкопаева и другие. Украинские знаменитости в День вышиванки показали свои наряды
Вакарчук с младшим братом, Бацман, Верещук, Подкопаева и другие. Украинские знаменитости в День вышиванки показали свои наряды
"Это победа украинской гастрономии на мировом уровне. А я – инструментик". Клопотенко в Каннах получил премию как лучший фуд-блогер года
"Это победа украинской гастрономии на мировом уровне. А я – инструментик". Клопотенко в Каннах получил премию как лучший фуд-блогер года
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини
Украинский кот-блогер Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии блогеров
Украинский кот-блогер Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии блогеров
"Горячее, чем когда-либо". Кардашян снялась в микробикини для Sports Illustrated
"Горячее, чем когда-либо". Кардашян снялась в микробикини для Sports Illustrated
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами
16-летняя дочь Фреймут показала объятия со своим американским бойфрендом
16-летняя дочь Фреймут показала объятия со своим американским бойфрендом
  Grosu ко Дню вышиванки презентовала клип, в котором снялись ее близкие родственники. Видео
  Grosu ко Дню вышиванки презентовала клип, в котором снялись ее близкие родственники. Видео
50-летняя Орбакайте показала свою дочь, полностью погруженную в воду. Фото
50-летняя Орбакайте показала свою дочь, полностью погруженную в воду. Фото
"Пытаюсь быть сексуальной". 40-летняя Спирс, потерявшая ребенка, топлес пробежалась по пляжу
"Пытаюсь быть сексуальной". 40-летняя Спирс, потерявшая ребенка, топлес пробежалась по пляжу
Митрополит Епифаний надел праздничное облачение ко Дню вышиванки. Фото
Митрополит Епифаний надел праздничное облачение ко Дню вышиванки. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 