Вакарчук с младшим братом, Бацман, Верещук, Подкопаева и другие. Украинские знаменитости в День вышиванки показали свои наряды

Проживающая в США олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в вышитом мини-платье.
"Украинские традиции – одни из самых красивых в мире. Надевайте свои вышиванки и пусть весь мир увидит, как прекрасна наша Украина и ее символы", – написала спортсменка.
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Дочь третьего украинского президента Виктора Ющенко Виталина Ющенко в День вышиванки показала фото в черном вышитом платье. Она позировала с колосками в руках.
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Главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман поделилась в Instagram архивным фото, на котором запечатлена в вышиванке во время концерта на школьном мероприятии.
"Мой День вышиванки со школы. "Ой, у вишневому саду" поем", – написала Бацман.
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Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, который служит в теробороне Николаевской области, в Facebook опубликовал фото жены Ирины в вышиванке, назвав ее своим любимым атомным ледоколом.
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в День вышиванки опубликовала фото, на котором запечатлена в красной вышиванке с белым орнаментом на фоне украинского флага.
Она отметила, что снимок был сделан в прошлом году.
"Всех поздравляю с Днем вышиванки! Она тоже содержит наш исторический код. Мы сейчас воюем и за нее тоже. За право ее носить свободно, с гордостью и с удовольствием. Сейчас у меня с собой нет моей любимой вышиванки. Поэтому ставлю прошлогоднее фото. Обещаю сделать хорошее новое. После нашей победы", – написала Верещук.
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Фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поделился в Facebook снимком, на котором запечатлен вместе со своим родным младшим братом Олегом.
"Привет вам из Днепра! Двое братьев. Два настроения. Две вышиванки. Один генокод", – подписал он фото.