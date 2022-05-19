Вакарчук с младшим братом, Бацман, Верещук, Подкопаева и другие. Украинские знаменитости в День вышиванки показали свои наряды

Проживающая в США олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в вышитом мини-платье.

"Украинские традиции – одни из самых красивых в мире. Надевайте свои вышиванки и пусть весь мир увидит, как прекрасна наша Украина и ее символы", – написала спортсменка.

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Дочь третьего украинского президента Виктора Ющенко Виталина Ющенко в День вышиванки показала фото в черном вышитом платье. Она позировала с колосками в руках.

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Главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман поделилась в Instagram архивным фото, на котором запечатлена в вышиванке во время концерта на школьном мероприятии.

"Мой День вышиванки со школы. "Ой, у вишневому саду" поем", – написала Бацман.

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Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, который служит в теробороне Николаевской области, в Facebook опубликовал фото жены Ирины в вышиванке, назвав ее своим любимым атомным ледоколом.

Фото: Юрій Луценко / Facebook

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в День вышиванки опубликовала фото, на котором запечатлена в красной вышиванке с белым орнаментом на фоне украинского флага.

Она отметила, что снимок был сделан в прошлом году.

"Всех поздравляю с Днем вышиванки! Она тоже содержит наш исторический код. Мы сейчас воюем и за нее тоже. За право ее носить свободно, с гордостью и с удовольствием. Сейчас у меня с собой нет моей любимой вышиванки. Поэтому ставлю прошлогоднее фото. Обещаю сделать хорошее новое. После нашей победы", – написала Верещук.

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Фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поделился в Facebook снимком, на котором запечатлен вместе со своим родным младшим братом Олегом.

"Привет вам из Днепра! Двое братьев. Два настроения. Две вышиванки. Один генокод", – подписал он фото.