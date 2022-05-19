Митрополит Епифаний надел праздничное облачение ко Дню вышиванки. Фото

Митрополит предстал в вышитом облачении: митре и омофоре.

"Пусть наша вышиванка навсегда запечатлеет стремление к свободе и независимости, мужество и героизм, веру и надежду, милосердие и взаимопомощь, которые сейчас, во время войны, так щедро демонстрирует наш украинский народ, удивляя и восхищая этим весь мир. С праздником!" – написал он.

Нехай наша вишиванка назавжди закарбує прагнення волі і незалежності, мужність і героїзм, віру і надію, милосердя і взаємодопомогу, які нині, під час війни, так щедро демонструє наш український народ, дивуючи і захоплюючи цим весь світ. Зі святом! pic.twitter.com/ZKDyXi40FT

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В апреле Епифаний заявил, что готов к переговорам для единения всех в ПЦУ и не имеет требований о покаянии.

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия Российской Федерации, полностью поддержал ВСУ и призвал руководство России остановить "это кровавое безумие".

Духовенство Сумской епархии УПЦ МП отказалось упоминать имя патриарха РПЦ Кирилла.

20 марта к Православной церкви Украины перешел первый монастырь УПЦ МП – Свято-Воскресенский Новоафонский монастырь во Львове.

26 марта Епифаний сообщил, что к ПЦУ присоединились десятки общин и ряд монастырей.

День вышиванки – праздник, призванный сохранить и популяризовать исконные традиции создания вышитой украинской одежды. Датой его проведения считается третий четверг мая.