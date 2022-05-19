"Это символ поддержки украинской борьбы". Супруги Порошенко надели вышиванки. Видео

"Сегодня День вышиванки имеет особое значение. Рашисты пришли уничтожить наши города и села, убивать нас, украинцев, за наш язык, нашу веру и наш генетический код. А код среди прочего зашит в вышиванке", – отметил он.
Жена Порошенко добавила, что благодаря вышиванке украинцы узнают друг друга, поскольку вышивка презентует разные регионы страны.
Пятый президент Украины подчеркнул, что в это день в вышиванках украинцы всего мира.
"Те, кого вынесли на дальние берега давние волны эмиграции. И те, кто оказался в других странах с конца февраля. Так мы свидетельствуем: мы вместе, мы непобедимы и мы гордимся тем, что мы украинцы", – отметил он.
Порошенко добавил, что друзья Украины, а именно свободные демократические народы и правительства тоже надевают вышиванки в знак поддержки и солидарности.
"Вышиванка – символ поддержки нашей украинской борьбы. В таком единстве мы точно одолеем врага. Мы заживим раны, восстановим наши прекрасные города и села", – заявил он.
В ролике Петр Порошенко предстал в костюме и белой вышиванке, его жена – в серо-голубой с белой вышивкой. Образ она дополнила жилетом – безрукавкой.
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Петр и Марина Порошенко (в девичестве – Переведенцева) живут в браке с 1984 года. У пары четверо детей: Алексей (1985), дочери Александра и Евгения (2000), а также сын Михаил (2001).
Порошенко занимал должность президента Украины с июня 2014-го по май 2019 года.