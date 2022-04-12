Епифаний: Мы готовы к переговорам для единения всех в ПЦУ. У нас нет требований о покаянии

Епифаний: Если мы будем ставить условия, никогда не сможем объединиться Фото: Православна Церква України / Facebook

"Мы видим, что в определенной степени они снова пытаются сохранить эту структуру подобно тому, как это происходило в 2014 году. Они полагают, что пересидят, война завершится, а вопросы будем решать после. Но понятно, что после завершения войны уже никто [к ним] не станет возвращаться. Мы, Православная церковь Украины, призываем не просто на словах к единению. Мы готовы садиться за стол переговоров, начать диалог о единении всех в единственной уже признанной автокефальной Православной церкви Украины", – подчеркнул Епифаний.

По его словам, процесс перехода приходов в ПЦУ происходит по всей Украине.

"Мы этого пока не афишируем, но процесс сдвинулся с места в разных регионах, не только на западе, в центре, но и на востоке, и в Киеве, и на юге. Процесс начался, и мы готовы к тому, что, возможно, будет проявление и со стороны архиереев с определенными епархиями присоединиться к каноническому порядку", – отметил Епифаний.

Он подчеркнул, что в ПЦУ готовы забыть все, что ранее было сделано представителями УПЦ МП.

"Как видите, мы не предъявляем никаких требований. Мы говорим о том, что мы открыты, готовы к общению, готовы забыть все, что было сделано за последние три десятилетия. Ведь если мы будем ставить условия, никогда не сможем объединиться. Поэтому с нашей стороны, со стороны Православной церкви Украины, нет требований о покаянии. Мы только просим проявить добрую волю к единению. Сесть за стол переговоров, обсудить сложные моменты, забыть то, что было сделано, и ради нашего блага, ради нашего будущего объединиться и в дальнейшем уже в единой церкви молиться Богу, служить интересам украинского народа, поддерживать наше Украинское государство", – резюмировал Епифаний.