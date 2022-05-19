Зеленский в вышиванке обратился к Украине

"Желаю здоровья! Сильная, несгибаемая, смелая и свободная! С Днем вышиванки, Украина", – сказал Зеленский и приветствовал украинцев поднятым кулаком.
Вышиванка, в которой президент записал это видео, – темно-зеленого цвета, а вышивка на ней напоминает камуфляж.
Фото в вышиванке опубликовала сегодня и первая леди Елена Зеленская. "Этот день украинцы отмечают многие годы, но война наполнила его новым щемящим содержанием. Возможно, впервые мы так остро ощущаем смысл известного выражения о "вышитом коде нации", – отметила она.
День вышиванки – праздник, призванный сохранить и популяризовать традиции создания вышитой украинской одежды. Датой его проведения считается третий четверг мая.