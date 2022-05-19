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Ткаченко: Вышиванка – это наше культурное оружие

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Ткаченко: Пусть сегодня вышиванка станет напоминанием, что мы все едины и консолидированы, как никогда
Ткаченко: Пусть сегодня вышиванка станет напоминанием, что мы все едины и консолидированы, как никогда
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что вышиванка – "не только часть национальной одежды", но символ любви к Украине и напоминание о единстве народа. Об этом он написал в Telegram в День вышиванки.

"Вышиванка давно уже не только часть национальной одежды. Она является одним из самых узнаваемых элементов нашего наследия, символом воли и любви к Украине. Это наше культурное оружие, объединяющее каждого украинца. Украинские вышиванки являются настоящим произведением искусства", -- написал Ткаченко.

Он подчеркнул, что в Украине сотни видов вышиванок – в разных регионах они отличаются узорами, цветами и техниками и "олицетворяют нашу уникальность и несокрушимость как народа.

"Пусть сегодня вышиванка станет напоминанием, что мы все едины и консолидированы, как никогда. Вышиванка – в нашем сердце, она – это разнообразие и в то же время наш украинский код. В любви к Родине. К традициям, истории и наследию. Этого у нас никогда не отнять. Украина обязательно победит", – заявил министр.

Контекст:

День вышиванки – праздник, призванный сохранить и популяризовать традиции создания вышитой украинской одежды. Датой его проведения считается третий четверг мая.

Теги: вышиванка, Александр Ткаченко, традиции, День вышиванки, Министерство культуры и информационной политики, одежда
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