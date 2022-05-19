Ткаченко: Вышиванка – это наше культурное оружие

Ткаченко: Пусть сегодня вышиванка станет напоминанием, что мы все едины и консолидированы, как никогда Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

"Вышиванка давно уже не только часть национальной одежды. Она является одним из самых узнаваемых элементов нашего наследия, символом воли и любви к Украине. Это наше культурное оружие, объединяющее каждого украинца. Украинские вышиванки являются настоящим произведением искусства", -- написал Ткаченко.

Он подчеркнул, что в Украине сотни видов вышиванок – в разных регионах они отличаются узорами, цветами и техниками и "олицетворяют нашу уникальность и несокрушимость как народа.

"Пусть сегодня вышиванка станет напоминанием, что мы все едины и консолидированы, как никогда. Вышиванка – в нашем сердце, она – это разнообразие и в то же время наш украинский код. В любви к Родине. К традициям, истории и наследию. Этого у нас никогда не отнять. Украина обязательно победит", – заявил министр.