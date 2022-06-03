ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский принял верительные грамоты от послов США, Молдовы и Индии в Софии Киевской. Теперь такие церемонии будут проходить на территории заповедника

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
   
|
Зеленский: Отныне именно в Софии назначенные послы иностранных государств будут вручать верительные грамоты
Зеленский: Отныне именно в Софии назначенные послы иностранных государств будут вручать верительные грамоты
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня принял верительные грамоты от посла США Бриджит Бринк, посла Республики Молдова Валериу Киверя и посла Индии Харша Кумара Джейна, которые начинают работать в Украине.

Об этом проинформировала пресс-служба главы государства. Также Офис президента опубликовал видео мероприятия. 

Церемония состоялась на территории национального заповедника "София Киевская", в ней приняли участие представители всех государств, чьи посольства возобновили работу в Украине, сказано в релизе. 

В ОП сообщили, что Зеленский основал традицию проведения таких церемоний в Софие Киевской. 

"Сердце свободной Европы бьется в Украине, сердце нашего государства бьется в Киеве, а сердце столицы бьется здесь, в Софийском соборе. Это особенное место для нашей страны, особенное место для нашего народа, особенное место особенной силы, которая вдохновляет и бережет украинскую нацию,  бережет украинскую государственность, корни которой идут не в вековое, а более чем тысячелетнее прошлое. Этот собор – величественный и нерушимый свидетель и доказательство этому. Он был заложен более тысячи лет назад правителем нашей Киевской Руси – Украины князем Владимиром Великим, а завершен – его сыном Ярославом Мудрым. Символично, что именно здесь проходит встреча с иностранными послами. Великий киевский князь был едва ли не самым лучшим дипломатом средневековой Европы. Философия его внешней политики – создавать не руины, а семьи", – сказал Зеленский. 

Он напомнил, что дочери Ярослава Мудрого, его внучки и правнучки занимали королевские престолы в ряде государств, в том числе Франции, Польше, Германии, Испании, Чехии, Венгрии и стали "матерями и бабушками десятков европейских королей".  

"Уважаемая семья, добро пожаловать в Украину, в часть нашей общей истории и совместных корней. В Софии происходили судьбоносные события и принимались судьбоносные решения. Тут живет вечность, которая напоминает нам о прошлом и энергия, которая вдохновляет бороться за будущее", – заявил президент.

Он сказал дипломатам, что "самое простое", чем они могут помочь Украине – находиться в стране. 

"Отныне именно в Софии назначенные послы иностранных государств будут вручать верительные грамоты. Это шаг, которым Украина подчеркивает свое отношение к каждому послу и к отношениям с каждым государством", – добавил он. 

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

В вечернем обращении, опубликованном в Facebook, президент сказал, что в Киеве уже возобновили работу 50 посольств. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Зеленский, София Киевская, дипломаты, послы, Бриджит Бринк, Валериу Киверь, Харш Кумар Джейн
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Витовская-Ванца высказалась о российских артистах, которые поддерживают войну России против Украины
  Витовская-Ванца высказалась о российских артистах, которые поддерживают войну России против Украины
В Великобритании празднуют платиновый юбилей Елизаветы II. Фото
В Великобритании празднуют платиновый юбилей Елизаветы II. Фото
Jerry Heil: До войны думала, что интересно жить в отелях. Это неинтересно абсолютно. Один ужас
Jerry Heil: До войны думала, что интересно жить в отелях. Это неинтересно абсолютно. Один ужас
"На море с семьей". Галкин впервые после переезда из РФ в Израиль показал своих детей. Видео
"На море с семьей". Галкин впервые после переезда из РФ в Израиль показал своих детей. Видео
  Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь
  Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь
"Какими бы ни были деньги, это ужасно". СМИ назвали мировых знаменитостей, которые выступали для российских бизнесменов, связанных с Путиным
"Какими бы ни были деньги, это ужасно". СМИ назвали мировых знаменитостей, которые выступали для российских бизнесменов, связанных с Путиным
"Нет никакого оправдания этому насилию". Пеле призвал Путина прекратить войну в Украине
"Нет никакого оправдания этому насилию". Пеле призвал Путина прекратить войну в Украине
  "Должна быть уголовная ответственность". Денисенко заявила, что режиссером Байрак должна заняться СБУ
  "Должна быть уголовная ответственность". Денисенко заявила, что режиссером Байрак должна заняться СБУ
"Открыто поддерживает Россию в войне против Украины". В Стамбуле отменили концерт пианистки Лисицы
"Открыто поддерживает Россию в войне против Украины". В Стамбуле отменили концерт пианистки Лисицы
  "Кукла Путина". Суханов высказался о Собчак и заявил, что все российские оппозиционеры "больны имперскостью"
  "Кукла Путина". Суханов высказался о Собчак и заявил, что все российские оппозиционеры "больны имперскостью"
Оладьи с бананом и шоколадом. Рецепт актрисы студии "Квартал 95" Саливанчук
Оладьи с бананом и шоколадом. Рецепт актрисы студии "Квартал 95" Саливанчук
Букингемский дворец презентовал новое фото Елизаветы II
Букингемский дворец презентовал новое фото Елизаветы II
  Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты"
  Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты"
Дети бойцов Мариупольского гарнизона пограничников в Международный день защиты детей обратились к своим родителям. Видео
Дети бойцов Мариупольского гарнизона пограничников в Международный день защиты детей обратились к своим родителям. Видео
  "Маршируют с дедами на палочках перед Лениным-трупом и всем желают смерти". Мухарский назвал самую большую ошибку Запада относительно России
  "Маршируют с дедами на палочках перед Лениным-трупом и всем желают смерти". Мухарский назвал самую большую ошибку Запада относительно России
"Мой любимый крестник Андрюша особенный ребенок". Loboda впервые показала мальчика, которого крестила
"Мой любимый крестник Андрюша – особенный ребенок". Loboda впервые показала мальчика, которого крестила
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница (202552)
2
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руках. Видео (125843)
3
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ (57098)
4
Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу (55227)
5
Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты" (50663)
6
Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения (40228)
7
"Это меня пока сдерживает". Суханов рассказал, почему до сих пор не отказался от российского паспорта (33988)
8
"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания (27040)
 
 
 
 