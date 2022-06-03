Зеленский принял верительные грамоты от послов США, Молдовы и Индии в Софии Киевской. Теперь такие церемонии будут проходить на территории заповедника

Об этом проинформировала пресс-служба главы государства. Также Офис президента опубликовал видео мероприятия.

Церемония состоялась на территории национального заповедника "София Киевская", в ней приняли участие представители всех государств, чьи посольства возобновили работу в Украине, сказано в релизе.

фотогалерея ( 1 из 5) Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua

В ОП сообщили, что Зеленский основал традицию проведения таких церемоний в Софие Киевской.

"Сердце свободной Европы бьется в Украине, сердце нашего государства бьется в Киеве, а сердце столицы бьется здесь, в Софийском соборе. Это особенное место для нашей страны, особенное место для нашего народа, особенное место особенной силы, которая вдохновляет и бережет украинскую нацию, бережет украинскую государственность, корни которой идут не в вековое, а более чем тысячелетнее прошлое. Этот собор – величественный и нерушимый свидетель и доказательство этому. Он был заложен более тысячи лет назад правителем нашей Киевской Руси – Украины князем Владимиром Великим, а завершен – его сыном Ярославом Мудрым. Символично, что именно здесь проходит встреча с иностранными послами. Великий киевский князь был едва ли не самым лучшим дипломатом средневековой Европы. Философия его внешней политики – создавать не руины, а семьи", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что дочери Ярослава Мудрого, его внучки и правнучки занимали королевские престолы в ряде государств, в том числе Франции, Польше, Германии, Испании, Чехии, Венгрии и стали "матерями и бабушками десятков европейских королей".

"Уважаемая семья, добро пожаловать в Украину, в часть нашей общей истории и совместных корней. В Софии происходили судьбоносные события и принимались судьбоносные решения. Тут живет вечность, которая напоминает нам о прошлом и энергия, которая вдохновляет бороться за будущее", – заявил президент.

Он сказал дипломатам, что "самое простое", чем они могут помочь Украине – находиться в стране.

"Отныне именно в Софии назначенные послы иностранных государств будут вручать верительные грамоты. Это шаг, которым Украина подчеркивает свое отношение к каждому послу и к отношениям с каждым государством", – добавил он.

ВИДЕО

Видео: Офіс Президента України / YouTube