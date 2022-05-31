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ПОЛИТИКА

Посол США в Украине вручила верительные грамоты в МИД

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Бринк почтила память погибших украинцев и начала обсуждение поддержки Украины ее государством
Бринк почтила память погибших украинцев и начала обсуждение поддержки Украины ее государством
Фото: Ambassador Bridget A. Brink / Twitter

Посол США в Украине Бриджит Бринк 30 мая вручила верительные грамоты в Министерстве иностранных дел Украины. Об этом она сообщила в Twitter.

"Наш первоочередный приоритет – помочь Украине защититься. В этот День памяти я почтила тех, кто погиб, защищая свою страну, вручила верительные грамоты в Министерстве иностранных дел Украины и начала обсуждение того, как мы можем поддержать Украину", – написала Бринк.

Она опубликована фото вручения грамот и посещения Стены памяти павших за Украину возле Михайловского собора.

Бринк прибыла в Киев 29 маяПо данным The Guardian, в конце недели дипломат вручит верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Контекст:

Постоянного посла США в Украине не было с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.

31 января 2022 года СМИ сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден определился с претендентом на пост нового посла США в Украине – это Бринк, которая была главой американской дипмиссии в Словакии. Ее кандидатуру одобрила Украина.

25 апреля Байден подтвердил намерение назначить Бринк послом США в Украине.

Посольство США в Киеве в последние месяцы не функционировало из-за войны. Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин 8 мая приехала в столицу Украины, но диппредставительство США работу тогда еще не возобновляло. 18 мая посольство Соединенных Штатов официально возобновило работу в Киеве, над зданием диппредставительства поднят флаг США.

Теги: США, МИД, МИД Украины, посольство США, документы, дипломаты, Бриджит Бринк
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