Посол США в Украине вручила верительные грамоты в МИД

"Наш первоочередный приоритет – помочь Украине защититься. В этот День памяти я почтила тех, кто погиб, защищая свою страну, вручила верительные грамоты в Министерстве иностранных дел Украины и начала обсуждение того, как мы можем поддержать Украину", – написала Бринк.
Она опубликована фото вручения грамот и посещения Стены памяти павших за Украину возле Михайловского собора.
Our first priority to is help Ukraine defend itself. On this Memorial Day, I paid my respects to those who have died defending their country, presented my credentials at @MFA_Ukraine, and began discussions on how we can support Ukraine. pic.twitter.com/pigubv0StF— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 30, 2022
Бринк прибыла в Киев 29 мая. По данным The Guardian, в конце недели дипломат вручит верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Постоянного посла США в Украине не было с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.
31 января 2022 года СМИ сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден определился с претендентом на пост нового посла США в Украине – это Бринк, которая была главой американской дипмиссии в Словакии. Ее кандидатуру одобрила Украина.
25 апреля Байден подтвердил намерение назначить Бринк послом США в Украине.
Посольство США в Киеве в последние месяцы не функционировало из-за войны. Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин 8 мая приехала в столицу Украины, но диппредставительство США работу тогда еще не возобновляло. 18 мая посольство Соединенных Штатов официально возобновило работу в Киеве, над зданием диппредставительства поднят флаг США.