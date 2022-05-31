Посол США в Украине вручила верительные грамоты в МИД

Бринк почтила память погибших украинцев и начала обсуждение поддержки Украины ее государством Фото: Ambassador Bridget A. Brink / Twitter

"Наш первоочередный приоритет – помочь Украине защититься. В этот День памяти я почтила тех, кто погиб, защищая свою страну, вручила верительные грамоты в Министерстве иностранных дел Украины и начала обсуждение того, как мы можем поддержать Украину", – написала Бринк.

Она опубликована фото вручения грамот и посещения Стены памяти павших за Украину возле Михайловского собора.

Our first priority to is help Ukraine defend itself. On this Memorial Day, I paid my respects to those who have died defending their country, presented my credentials at @MFA_Ukraine, and began discussions on how we can support Ukraine. pic.twitter.com/pigubv0StF — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 30, 2022

Бринк прибыла в Киев 29 мая. По данным The Guardian, в конце недели дипломат вручит верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому.