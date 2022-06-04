В Киевской области эксгумировали тела более 1300 погибших, личности более 200 из них не установлены – МВД

"Расстрелянных и замученных россиянами украинцев до сих пор находят в Киевской области. По состоянию на сейчас эксгумировали уже более 1300 тел мирных жителей. После проведения следственных действий на местах захоронений их направляли в морги, где проводили судебно-медицинские экспертизы. При этом личности более 200 погибших не установлены", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторых похоронили в братских могилах. В частности, в Буче была найдена братская могила возле храма Святого апостола Андрея Первозванного, из нее достали 117 тел, в том числе 30 женщин и двух детей.

Кроме того, братские могилы нашли в селе Мотыжин Бучанского района (в ней, в частности, обнаружили тела старосты села Ольги Сухенко, ее мужа и сына), в Бородянке (в целом в двух могилах было девять тел), в селе Бузовая Бучанского района.

На 18 мая в Киевской области были найдены тела 1288 мирных жителей, убитых оккупантами.