Оружие, финансы, санкции. Зеленский встретился в Киеве с министром обороны Великобритании

Рабочий визит Уоллеса состоялся на этой неделе, чтобы позволить министру обороны из первых рук получить информацию о потребностях Вооруженных сил Украины, чтобы поддержка со стороны Великобритании адаптировалась к требованиям оперативной ситуации, говорится в сообщении.
"Я вижу много общего в нашей истории, это и борьба с намного превосходящей по численности армией противника, и его фашистский режим. И да, мы действительно видим сейчас, что Украина способна вытеснить Россию с Донбасса и что режим [Путина] – он на грани коллапса, по крайней мере в том, что касается военной мощи, он на грани истощения. И я знаю, что Великобритания никогда не сдается", – говорит Уоллес на видео со встречи, опубликованном Зеленским.
В ней также принимали участие глава Офиса президента Андрей Ермак, министры обороны Алексей Резников и внутренних дел Денис Монастырский, в британскую делегацию вошли чиновники и дипломаты из Лондона и посольства в Киеве.
"Оружие, финансы, санкции – вот три вещи, в которых последовательно показывает свое лидерство Великобритания. Я благодарен в целом правительству Великобритании и премьер-министру, война по-настоящему проявила, кто наши настоящие друзья, не только стратегические, но и действующие. И в этом большая разница наших отношений с Британией и другими странами", – сказал на встрече президент Украины.
Великобритания в ответ на российскую агрессию предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь, а также вводит санкции против РФ и Беларуси, участвующей во вторжении, отмечается на сайте правительства.
ВВС 27 мая сообщал, ссылаясь на данные правительства, что Великобритания выделила на предоставление оборонной помощи Украине $1,6 млрд.
27 мая в интервью Bloomberg Джонсон призвал страны Запада увеличить военную поддержку Украины, включая отправку реактивных систем залпового огня (РСЗО). Он отметил, что силы президента РФ Владимира Путина "продолжают прогрызать землю" на Донбассе, добиваясь "медленного, но ощутимого прогресса". Британский премьер добавил, что "крайне важно продолжать поддерживать украинцев в военном отношении".
Министр обороны Уоллес 6 июня объявил о передаче Украине ракетных систем залпового огня MLRS M270. Эти системы похожи на HIMARS, которые будут предоставлены Америкой, отмечает ВВС. Кроме того, по информации вещателя, Украина дала гарантии, что не будет использовать MLRS для нанесения ударов по территории РФ.
Вместе с РСЗО в Украину "в больших количествах" будут поставлены и боеприпасы M31A1, сообщил сайт правительства Великобритании.