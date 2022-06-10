Оружие, финансы, санкции. Зеленский встретился в Киеве с министром обороны Великобритании

Рабочий визит Уоллеса состоялся на этой неделе, чтобы позволить министру обороны из первых рук получить информацию о потребностях Вооруженных сил Украины, чтобы поддержка со стороны Великобритании адаптировалась к требованиям оперативной ситуации, говорится в сообщении.

"Я вижу много общего в нашей истории, это и борьба с намного превосходящей по численности армией противника, и его фашистский режим. И да, мы действительно видим сейчас, что Украина способна вытеснить Россию с Донбасса и что режим [Путина] – он на грани коллапса, по крайней мере в том, что касается военной мощи, он на грани истощения. И я знаю, что Великобритания никогда не сдается", – говорит Уоллес на видео со встречи, опубликованном Зеленским.

В ней также принимали участие глава Офиса президента Андрей Ермак, министры обороны Алексей Резников и внутренних дел Денис Монастырский, в британскую делегацию вошли чиновники и дипломаты из Лондона и посольства в Киеве.

"Оружие, финансы, санкции – вот три вещи, в которых последовательно показывает свое лидерство Великобритания. Я благодарен в целом правительству Великобритании и премьер-министру, война по-настоящему проявила, кто наши настоящие друзья, не только стратегические, но и действующие. И в этом большая разница наших отношений с Британией и другими странами", – сказал на встрече президент Украины.