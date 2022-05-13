Великобритания по всему миру ищет и покупает советское вооружение для Украины, Россия также ищет его для себя – Уоллес

"Большая часть министерства обороны и атташе по обороне ищут по всему миру", – сказал Уоллес.
Он отметил, что Россия также ищет советское вооружение для себя.
"Иногда мы сталкиваемся с россиянами, кстати, тоже ищущими в некоторых странах запасы, потому что они у них быстро заканчиваются", – рассказал министр.
По данным Уоллеса, в мире 23 страны имеют запасы советского вооружения.
В частности, он предположил, что старые запасы советской техники есть в Афганистане, куда Советский Союз вторгся в 1979 году, однако вряд ли россияне решатся там покупать оружие.
Министр призвал страны мира помочь Украине с вооружением.
"Если вы действительно хотите предоставить его украинцам, чтобы они могли продолжать борьбу, найдите то, на чем они учатся, найдите то, что им нужно", – подчеркнул Уоллес.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине столько оружия, сколько будет нужно.
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля. Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.
10 мая Палата представителей одобрила проект закона, который предусматривает выделение около $40 млрд на помощь Украине (во время подготовки документа в Конгрессе сумму, предложенную президентом США Джо Байденом, увеличили). Теперь законопроект должен одобрить Сенат США, потом его передадут на подпись Байдену.