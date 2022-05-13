Великобритания по всему миру ищет и покупает советское вооружение для Украины, Россия также ищет его для себя – Уоллес

"Большая часть министерства обороны и атташе по обороне ищут по всему миру", – сказал Уоллес.

Он отметил, что Россия также ищет советское вооружение для себя.

"Иногда мы сталкиваемся с россиянами, кстати, тоже ищущими в некоторых странах запасы, потому что они у них быстро заканчиваются", – рассказал министр.

По данным Уоллеса, в мире 23 страны имеют запасы советского вооружения.

В частности, он предположил, что старые запасы советской техники есть в Афганистане, куда Советский Союз вторгся в 1979 году, однако вряд ли россияне решатся там покупать оружие.

Министр призвал страны мира помочь Украине с вооружением.

"Если вы действительно хотите предоставить его украинцам, чтобы они могли продолжать борьбу, найдите то, на чем они учатся, найдите то, что им нужно", – подчеркнул Уоллес.

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