Тяжелое вооружение в Украину должны поставлять и третьи страны – экс-советник министра обороны США

Харвин подчеркнул, что по всему миру есть множество советских систем вооружений, которые либо уже интегрированы в работу ВСУ, либо легко интегрируются Фото: ghall.com.ua

"Война в Украине – не спринт, а марафон, и мы не имеем права ослабить направление военных поставок. Именно Украина должна и дальше задавать тон в переговорах о поставках вооружений, так как стоит задача не только тактических успехов, а стратегического доминирования, и только украинское командование знает правильные акценты. Местность боев, типы вооружения противника на направлениях, оперативная обстановка – это основание выбора типов вооружений и правильных поставок для подрыва потенциала России, и именно украинцы знают, что нужно на самом деле", – отметил Харвин.

Он подчеркнул, что по всему миру есть множество советских систем вооружений, которые либо уже интегрированы в работу ВСУ, либо легко интегрируются.

"Рядом с основной работой с западными партнерами по вооружению, нужно наладить работу с третьими странами, в частности, по обеспечению перелома в воздухе и подрыву приграничной логистики подразделений РФ. ПВО дальнего радиуса из третьих стран – один из приоритетов, это то, что есть и можно доставать. В том числе дальнобойная артиллерия и боеприпасы к ней для работы по логистическим коридорам и ослаблению наступательного потенциала – также может быть поставлено из третьих стран. Все, что поставляется сейчас, должно усиливаться, увеличиваться и расширяться", – сказал Харвин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)