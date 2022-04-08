Тяжелое вооружение в Украину должны поставлять и третьи страны – экс-советник министра обороны США

"Война в Украине – не спринт, а марафон, и мы не имеем права ослабить направление военных поставок. Именно Украина должна и дальше задавать тон в переговорах о поставках вооружений, так как стоит задача не только тактических успехов, а стратегического доминирования, и только украинское командование знает правильные акценты. Местность боев, типы вооружения противника на направлениях, оперативная обстановка – это основание выбора типов вооружений и правильных поставок для подрыва потенциала России, и именно украинцы знают, что нужно на самом деле", – отметил Харвин.
Он подчеркнул, что по всему миру есть множество советских систем вооружений, которые либо уже интегрированы в работу ВСУ, либо легко интегрируются.
"Рядом с основной работой с западными партнерами по вооружению, нужно наладить работу с третьими странами, в частности, по обеспечению перелома в воздухе и подрыву приграничной логистики подразделений РФ. ПВО дальнего радиуса из третьих стран – один из приоритетов, это то, что есть и можно доставать. В том числе дальнобойная артиллерия и боеприпасы к ней для работы по логистическим коридорам и ослаблению наступательного потенциала – также может быть поставлено из третьих стран. Все, что поставляется сейчас, должно усиливаться, увеличиваться и расширяться", – сказал Харвин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
21 марта 13 стран подписали совместное заявление "О неотложной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины". Они заявили о необходимости снабдить Украину противотанковым и противовоздушным оружием.
23 марта Совет Евросоюза принял решение удвоить финансирование военной помощи Украине до €1 млрд.
24 марта на внеочередном саммите НАТО, посвященном нападению России на Украину, принято решение и впредь оказывать всевозможную помощь и поддержку Украине для противостояния российскому вторжению.
31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине оружия столько, сколько будет нужно.