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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Тяжелое вооружение в Украину должны поставлять и третьи страны – экс-советник министра обороны США

Харвин подчеркнул, что по всему миру есть множество советских систем вооружений, которые либо уже интегрированы в работу ВСУ, либо легко интегрируются
Харвин подчеркнул, что по всему миру есть множество советских систем вооружений, которые либо уже интегрированы в работу ВСУ, либо легко интегрируются
Фото: ghall.com.ua

Вместе с увеличением поставок вооружения странами Запада в Украину необходимо поставить оружие и из третьих стран, с которыми сотрудничают Вооруженные силы Украины. Об этом в комментарии Guildhall заявил экс-советник Министра обороны США, эксперт по вопросам стратегических коммуникаций Кристофер Харвин.

"Война в Украине – не спринт, а марафон, и мы не имеем права ослабить направление военных поставок. Именно Украина должна и дальше задавать тон в переговорах о поставках вооружений, так как стоит задача не только тактических успехов, а стратегического доминирования, и только украинское командование знает правильные акценты. Местность боев, типы вооружения противника на направлениях, оперативная обстановка – это основание выбора типов вооружений и правильных поставок для подрыва потенциала России, и именно украинцы знают, что нужно на самом деле", – отметил Харвин.

Он подчеркнул, что по всему миру есть множество советских систем вооружений, которые либо уже интегрированы в работу ВСУ, либо легко интегрируются.

"Рядом с основной работой с западными партнерами по вооружению, нужно наладить работу с третьими странами, в частности, по обеспечению перелома в воздухе и подрыву приграничной логистики подразделений РФ. ПВО дальнего радиуса из третьих стран – один из приоритетов, это то, что есть и можно доставать. В том числе дальнобойная артиллерия и боеприпасы к ней для работы по логистическим коридорам и ослаблению наступательного потенциала – также может быть поставлено из третьих стран. Все, что поставляется сейчас, должно усиливаться, увеличиваться и расширяться", – сказал Харвин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

21 марта 13 стран подписали совместное заявление "О неотложной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины". Они заявили о необходимости снабдить Украину противотанковым и противовоздушным оружием.

23 марта Совет Евросоюза принял решение удвоить финансирование военной помощи Украине до €1 млрд.

24 марта на внеочередном саммите НАТО, посвященном нападению России на Украину, принято решение и впредь оказывать всевозможную помощь и поддержку Украине для противостояния российскому вторжению.

31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине оружия столько, сколько будет нужно.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, оружие, Вооруженные силы Украины, вооружение, ПВО, война России против Украины
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